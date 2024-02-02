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Фермери блокують кордон між Бельгією та Нідерландами

Фермери блокують кордон між Бельгією та Нідерландами

Київ • УНН

 • 28851 перегляди

Фермери в Бельгії та Нідерландах блокують пункти пропуску на кордоні на знак протесту проти податків, зростання витрат, дешевого імпорту та бюрократії, які негативно впливають на їхню галузь.

У знак протесту проти низки проблем фермери блокують вантажівки на кількох пунктах пропуску на кордоні між Бельгією та Нідерландами. Представники сільського господарства протестують проти податків, зростання витрат, дешевого імпорту та бюрократії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У четвер увечері на бельгійській стороні фермери розпочали протест, до якого пізніше приєдналися нідерландські представники сільського господарства. Відтак під блокадою опинився один із ключових пунктів пропуску через кордон в напрямку Антверпена, де розташований другий за величиною порт Європи.

Окрім того, на заході Бельгії фермери вже декілька днів блокують в'їзд або виїзд вантажівок до порту Зебрюгге, що є частиною порту Антверпен-Брюгге. Майже 2000 вантажівок застрягли через цю блокаду.

Фермери запевняють, що податки, зростання витрат, дешевий імпорт та надмірна бюрократія негативно впливають на їхню галузь.

Додамо

За інформацією, ситуація напружена через вплив на сільське господарство в контексті боротьби Європейського Союзу із зміною клімату та відкриття дверей для дешевого українського імпорту, спрямованого на підтримку військових зусиль України.

Фермери в інших країнах Європи так само незадоволені, заворушення спостерігаються в Німеччині, Польщі, Греції, Португалії та Румунії.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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