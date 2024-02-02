Фермеры блокируют границу между Бельгией и Нидерландами

В знак протеста против ряда проблем фермеры блокируют грузовики на нескольких пунктах пропуска на границе между Бельгией и Нидерландами. Представители сельского хозяйства протестуют против налогов, роста расходов, дешевого импорта и бюрократии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В четверг вечером на бельгийской стороне фермеры начали протест, к которому позже присоединились нидерландские представители сельского хозяйства. Следовательно, под блокадой оказался один из ключевых пунктов пропуска через границу в направлении Антверпена, где расположен второй по величине порт Европы.

Кроме того, на западе Бельгии фермеры уже несколько дней блокируют въезд или выезд грузовиков в порт Зебрюгге, являющийся частью порта Антверпен-Брюгге. Около 2000 грузовиков застряли из-за этой блокады.

Фермеры уверяют, что налоги, рост расходов, дешевый импорт и чрезмерная бюрократия негативно влияют на их отрасль.

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По информации, ситуация напряжена из-за влияния на сельское хозяйство в контексте борьбы Европейского Союза с изменением климата и открытием дверей для дешевого украинского импорта, направленного на поддержку военных усилий Украины.

Фермеры в других странах Европы также недовольны, беспорядки наблюдаются в Германии, Польше, Греции, Португалии и Румынии.