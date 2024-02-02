Фермеры блокируют границу между Бельгией и Нидерландами

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  153591 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  156438 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  138844 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  149192 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  165596 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  168876 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158439 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Фермеры блокируют границу между Бельгией и Нидерландами

Фермеры в Бельгии и Нидерландах блокируют пограничные переходы в знак протеста против налогов, роста расходов, дешевого импорта и бюрократии, которые негативно влияют на их отрасль.

Новости Мира •   •  18822 просмотра
Фермеры блокируют границу между Бельгией и Нидерландами

Самый масштабный контакт за пять лет: правительство, предприниматели и мэры пострадавших городов посетят Японию, чтобы говорить о послевоенном восстановлении Украины

Премьер-министр Украины и бизнес-делегация встретятся с японским правительством 19-20 февраля для подписания соглашений в сфере промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта, что поможет восстановлению Украины.

Экономика •   •  21069 просмотра
Самый масштабный контакт за пять лет: правительство, предприниматели и мэры пострадавших городов посетят Японию, чтобы говорить о послевоенном восстановлении Украины

В Кривом Роге после атаки дрона всем обесточенным снова подали свет - Минэнерго

В Кривом Роге восстановлено электроснабжение всех потребителей, обесточенных в результате атаки вражеских беспилотников на энергетические объекты.

Война •   •  21563 просмотра
В Кривом Роге после атаки дрона всем обесточенным снова подали свет - Минэнерго

россияне "случайно" сбросили еще одну авиабомбу на ВОТ Луганщины

Российский самолет 1 февраля случайно "сбросил" бомбу ФАБ-500 во временно оккупированном районе Зимогорье Луганской области.

Война •   •  19696 просмотра
россияне "случайно" сбросили еще одну авиабомбу на ВОТ Луганщины

Программа занятости для украинцев в Германии пока безуспешна: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч

Программа трудоустройства беженцев из Украины в Германии пока оказалась малоуспешной: лишь 170 000 из 840 000 беженцев были трудоустроены через три месяца после ее введения.

Наши за границей •   •  17446 просмотра
Программа занятости для украинцев в Германии пока безуспешна: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч

Европейская комиссия опоздала с началом проверки Украины на вступление в ЕС, поэтому "третья победа" Украины может быть отложена

Лидеры ЕС единогласно согласовали финансовую помощь блока Украине и преодолели очередную угрозу вето со стороны Венгрии, но процесс вступления Украины пока замедлен, поскольку страны-члены остаются настороженными относительно слишком быстрого расширения ЕС.

Политика •   •  17005 просмотра
Европейская комиссия опоздала с началом проверки Украины на вступление в ЕС, поэтому "третья победа" Украины может быть отложена

Нефть дорожает после сохранения ОПЕК+ сокращения добычи, но движется к потерям в цене за неделю

Цены на нефть выросли в пятницу после того, как ОПЕК+ решила оставить политику добычи нефти без изменений, хотя цены были на пути к недельному падению из-за необоснованных сообщений о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Экономика •   •  15819 просмотра
Нефть дорожает после сохранения ОПЕК+ сокращения добычи, но движется к потерям в цене за неделю

Имитация "бурной" деятельности: кто в партии Гройсмана решил отобрать партбилет у женщины-мэра

Политическая сила бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана решила исключить из партии мэра Казатина Татьяну Ермолаеву.

Политика •   •  80198 просмотра
Имитация "бурной" деятельности: кто в партии Гройсмана решил отобрать партбилет у женщины-мэра

Госдеп о заявлении путина о буферной зоне: рф могла бы начать с демилитаризации частей Украины, где сейчас российские войска

Представитель Государственного департамента США заявил, что трудно понять реализацию по демилитаризованной зоне между РФ и Украиной, пока российские войска будут оставаться в некоторых частях Украины.

Война •   •  25124 просмотра
Госдеп о заявлении путина о буферной зоне: рф могла бы начать с демилитаризации частей Украины, где сейчас российские войска

Партизаны обнаружили 10 истребителей на системы ПВО, которые рф держит на аэродроме Саки в Крыму

Партизаны обнаружили около 10 российских истребителей Су-30 и места размещения средств ПВО на стратегическом аэродроме Саки в оккупированном Крыму.

Война •   •  24067 просмотра
Партизаны обнаружили 10 истребителей на системы ПВО, которые рф держит на аэродроме Саки в Крыму