Кількість вилученого кокаїну в порту Гамбурга збільшилася втричі за останні п’ять років

За останні п'ять років кількість кокаїну, вилученого в порту Гамбурга, потроїлася, що зробило його третім за важливістю портом для наркокартелів у Європі після Антверпена і Роттердама.