Раджа Наїнголлан заарештований в рамках розслідування контрабанди наркотиків через порт Антверпена. Футболіст перебуває у камері тимчасового тримання, а його клуб "Локерен" підтвердив відсутність гравця на тренуванні.
У новорічну ніч у Брюсселі спалахнули масові заворушення, під час яких було підпалено 60 автомобілів та атаковано рятувальників. Поліція затримала 159 осіб та зафіксувала понад 1700 інцидентів по всьому місту.
Влада Бельгії висунула звинувачення трьом уродженцям Чечні у підготовці теракту. Підозрювані, ймовірно, пов'язані з афганським осередком 'Ісламської держави' та були затримані під час масштабної антитерористичної операції.
Бельгійська поліція затримала 7 осіб, підозрюваних у плануванні теракту. Проведено 14 обшуків у різних містах країни, підозрюваних звинувачують у тероризмі та його фінансуванні.
Європол повідомляє про рекордне зростання контрабанди кокаїну в Європу, майже 70% якого переправляється через порти Антверпена та
Роттердама.
За останні п'ять років кількість кокаїну, вилученого в порту Гамбурга, потроїлася, що зробило його третім за важливістю портом для
наркокартелів у Європі після Антверпена і Роттердама.
Іран використовував європейські порти в Бельгії, Іспанії та Італії для контрабанди зброї, в тому числі ракет і бомб, для Хезболли в Лівані через Сирію, щоб уникнути ізраїльських авіаударів по іранських вантажах зброї.
Фермери в Бельгії та Нідерландах блокують пункти пропуску на кордоні на знак протесту проти податків, зростання витрат, дешевого
імпорту та бюрократії, які негативно впливають на їхню галузь.