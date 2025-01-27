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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24623 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151469 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 133692 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136266 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132606 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133122 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195583 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77413 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164514 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Колишню зірку збірної Бельгії Наїнголлана затримано у справі про контрабанду наркотиків

Раджа Наїнголлан заарештований в рамках розслідування контрабанди наркотиків через порт Антверпена. Футболіст перебуває у камері тимчасового тримання, а його клуб "Локерен" підтвердив відсутність гравця на тренуванні.

Спорт • 27 січня, 15:56 • 32840 перегляди

Масові заворушення в Брюсселі на Новий рік: поліція заарештувала 159 осіб

У новорічну ніч у Брюсселі спалахнули масові заворушення, під час яких було підпалено 60 автомобілів та атаковано рятувальників. Поліція затримала 159 осіб та зафіксувала понад 1700 інцидентів по всьому місту.

Суспільство • 1 січня, 13:09 • 31799 перегляди

Трьох чеченців у Бельгії звинуватили у підготовці теракту

Влада Бельгії висунула звинувачення трьом уродженцям Чечні у підготовці теракту. Підозрювані, ймовірно, пов'язані з афганським осередком 'Ісламської держави' та були затримані під час масштабної антитерористичної операції.

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У Бельгії затримали 7 осіб за підозрою у підготовці теракту

Бельгійська поліція затримала 7 осіб, підозрюваних у плануванні теракту. Проведено 14 обшуків у різних містах країни, підозрюваних звинувачують у тероризмі та його фінансуванні.

Суспільство • 26 липня, 02:14 • 26748 перегляди

Європол занепокоєний збільшенням обсягів кокаїну, що постачається в Європу

Європол повідомляє про рекордне зростання контрабанди кокаїну в Європу, майже 70% якого переправляється через порти Антверпена та Роттердама.

Новини Світу • 3 липня, 08:28 • 17521 перегляди

Кількість вилученого кокаїну в порту Гамбурга збільшилася втричі за останні п’ять років

За останні п'ять років кількість кокаїну, вилученого в порту Гамбурга, потроїлася, що зробило його третім за важливістю портом для наркокартелів у Європі після Антверпена і Роттердама.

Новини Світу • 6 травня, 15:01 • 34626 перегляди

Іран використовує європейські порти для контрабанди зброї Хезболлі

Іран використовував європейські порти в Бельгії, Іспанії та Італії для контрабанди зброї, в тому числі ракет і бомб, для Хезболли в Лівані через Сирію, щоб уникнути ізраїльських авіаударів по іранських вантажах зброї.

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Фермери блокують кордон між Бельгією та Нідерландами

Фермери в Бельгії та Нідерландах блокують пункти пропуску на кордоні на знак протесту проти податків, зростання витрат, дешевого імпорту та бюрократії, які негативно впливають на їхню галузь.

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