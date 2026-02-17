$43.100.11
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Бельгія викликала посла США через звинувачення в антисемітизмі та втручання в судові справи

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Бельгія викликала посла США Білла Вайта через його заяви щодо розслідування проти могелів. Посол назвав це "антисемітським" переслідуванням, що порушує дипломатичні норми.

Бельгія викликала посла США через звинувачення в антисемітизмі та втручання в судові справи

Міністерство закордонних справ Бельгії офіційно викликало посла США Білла Вайта для надання пояснень після його різких публічних заяв на адресу бельгійського уряду та системи правосуддя. Скандал розгорівся навколо судового розслідування в Антверпені щодо трьох могелів – єврейських релігійних діячів, які виконують обрізання, – за підозрою у проведенні медичних маніпуляцій без присутності лікаря. Посол Вайт назвав це "антисемітським" переслідуванням. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Суть правового спору полягає у вимогах бельгійського права, згідно з якими будь-які процедури, пов'язані з хірургічним втручанням, мають виконувати ліцензовані медичні працівники. Вайт у своїх соціальних мережах виступив із жорсткою критикою міністра охорони здоров'я Франка Ванденбрукке, звинувативши його у грубості та небажанні змінювати законодавство для акредитації могелів.

Група європейських країн підтримала переговори про спільне ядерне стримування - Politico15.02.26, 18:33 • 5024 перегляди

Посол також заявив, що ситуація є "абсолютним питанням антисемітизму", та закликав США уважно стежити за діями бельгійської влади.

Будь-яке припущення, що Бельгія є антисемітською країною, є хибним, образливим та неприйнятним. Особисті напади на міністра та втручання в судові справи порушують основні дипломатичні норми

– заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево, підтверджуючи виклик посла на вівторок.

Подальша ескалація та реакція дипломатичного корпусу

Попри негативну реакцію Брюсселя, Білл Вайт продовжив публічну дискусію, наполягаючи на тому, що кримінальне переслідування за релігійні обряди є неприпустимим.

Вам потрібно або внести зміни до акредитації, або назвати переслідування цих чудових релігійних чоловіків антисемітизмом. Америка розраховує на те, що ви вчините правильно

– написав Білл Вайт у відповідь на виклик до МЗС.

Він також додав особисті зауваження на адресу Ванденбрукке, припустивши, що неприязнь міністра зумовлена його ставленням до "великого президента" – Дональда Трампа. Водночас єврейська громада Європи ще минулого року зверталася до Єврокомісії з проханням втрутитися в ситуацію.

У Бельгії поліція провела обшуки в будівлі Єврокомісії - ЗМІ12.02.26, 15:57 • 3876 переглядiв

Степан Гафтко

