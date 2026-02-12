У Бельгії поліція провела обшуки в будівлі Єврокомісії - ЗМІ

$43.030.06
51.210.04
uk
13:47 • 386 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 5998 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 11914 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 15541 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 24815 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 71284 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 47697 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 58007 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45337 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 35533 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.7м/с
90%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW12 лютого, 04:02 • 39402 перегляди
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo08:05 • 14831 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ08:19 • 19393 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 29094 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 13761 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 13947 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 65494 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 58361 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 60193 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 69223 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 1794 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 29230 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 32989 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 34611 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 34918 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Серіали
MIM-104 Patriot

У Бельгії поліція провела обшуки в будівлі Єврокомісії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Поліція Бельгії провела обшуки в штаб-квартирі Єврокомісії в Брюсселі. Розслідування стосується продажу 23 будівель на суму близько 900 мільйонів євро.

У Бельгії поліція провела обшуки в будівлі Єврокомісії - ЗМІ

Поліція Бельгії провела обшуки в штаб-квартирі Європейської комісії в Брюсселі в рамках розслідування можливих порушень під час продажу нерухомості у 2024 році. Про це агентству AFP повідомило джерело, близьке до розслідування, пише УНН.

Деталі

Європейська Комісія заявила, що "обізнана про триваюче розслідування" продажу 23 будівель Комісії в угоді на суму близько 900 мільйонів євро та додала, що "впевнена, що процес проводився відповідно до правил".

Європейська прокуратура (EPPO) підтвердила лише, що "проводить діяльність із збору доказів у рамках триваючого розслідування", що стосується Комісії.

Доповнення

У квітні 2024 року Європейська комісія уклала угоду з бельгійським суверенним фондом SFPIM про продаж 23 офісних будівель у так званому Європейському кварталі Брюсселя за 900 мільйонів євро.

У Бельгії провели обшуки у дипломатичній службі ЄС та Коледжі Європи02.12.25, 12:20 • 3695 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Нерухомість
Обшук
Європейська комісія
Брюссель
Бельгія