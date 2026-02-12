У Бельгії поліція провела обшуки в будівлі Єврокомісії - ЗМІ

Поліція Бельгії провела обшуки в штаб-квартирі Європейської комісії в Брюсселі в рамках розслідування можливих порушень під час продажу нерухомості у 2024 році. Про це агентству AFP повідомило джерело, близьке до розслідування, пише УНН.

Деталі

Європейська Комісія заявила, що "обізнана про триваюче розслідування" продажу 23 будівель Комісії в угоді на суму близько 900 мільйонів євро та додала, що "впевнена, що процес проводився відповідно до правил".

Європейська прокуратура (EPPO) підтвердила лише, що "проводить діяльність із збору доказів у рамках триваючого розслідування", що стосується Комісії.

Доповнення

У квітні 2024 року Європейська комісія уклала угоду з бельгійським суверенним фондом SFPIM про продаж 23 офісних будівель у так званому Європейському кварталі Брюсселя за 900 мільйонів євро.

