У Бельгії провели обшуки у дипломатичній службі ЄС та Коледжі Європи

Бельгійська поліція у вівторок провела обшуки у дипломатичній службі ЄС у Брюсселі, а також у закладі післядипломної освіти College of Europe (Коледж Європи) в Брюгге та приватних будинках у межах розслідування ймовірного нецільового використання коштів ЄС, з посиланням на людей, знайомих з розслідуванням, та свідків повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Як вказано, обшуки відбулися по всій Бельгії рано вранці, поліція вилучила документи та затримала трьох осіб для допиту за підозрою у шахрайстві із закупівлями, корупції та злочинному конфлікті інтересів.

Близько 10 офіцерів у цивільному одязі увійшли до штаб-квартири Європейської служби зовнішніх справ (EEAS) о 7:30 ранку за місцевим часом у вівторок, повідомив один очевидець. Інший чиновник ЄС з дипломатичної служби ЄС підтвердив обшуки.

Кримінальне розслідування розпочалося після звинувачень у тому, що Європейська служба зовнішніх справ та College of Europe – престижна школа післядипломної підготовки для єврократів – нецільово використовували бюджетні кошти ЄС у 2021 та 2022 роках, повідомляють чотири джерела, обізнані з розслідуванням.

Ці рейди є черговим великим скандалом, що вразив інституції ЄС, і посилять тиск на College of Europe та його ректора Федеріку Могеріні, яка раніше керувала EEAS і цього року розпочала другий п'ятирічний термін у Брюгге.

Могеріні, колишня Верховна представниця ЄС із закордонних справ, не одразу відповіла на запитання Euractiv.

Бельгійська федеральна поліція та Бюро ЄС з боротьби з шахрайством (OLAF) взяли участь в операції в межах кримінального розслідування, яке очолювала Генеральна прокуратура ЄС (EPPO).

Слідчі перевіряють, чи знали College of Europe або його представники заздалегідь про публічний тендер на фінансування нової Дипломатичної академії ЄС, щорічної навчальної програми для європейських дипломатів у Брюгге, яка фінансується Європейською службою зовнішніх дій (EEAS).

College of Europe, заснований у 1949 році, вважається вищою школою ЄС для дипломатів та державних службовців, серед випускників якої є провідні політики та посадовці європейських інституцій.

Слідчі зосередилися на обставинах придбання коледжем будівлі на Шпаньярдстраат у Брюгге за 3,2 мільйона євро, де проживають дипломати, що навчаються в академії, повідомили чотири особи, обізнані з розслідуванням.

Конкурс на розміщення академії вимагав від заявників забезпечення житла, пише видання.

College of Europe придбав будівлю у 2022 році в період фінансової скрути, і незадовго до того, як EEAS оголосила тендер, який пізніше надав установі фінансування обсягом 654 000 євро, повідомили дві особи, обізнані з розслідуванням.

Слідчі розглянули заяви про те, що College of Europe та його представники мали доступ до конфіденційної інформації про тендер, яка мала залишатися конфіденційною, щоб забезпечити чесну конкуренцію між установами, що претендують на розміщення нової академії.

OLAF, яке має повноваження займатися справами за підозрами шахрайства, пов'язаного з коштами ЄС, опитало кількох осіб, перш ніж передати свої висновки Генпрокуратурі ЄС (EPPO).

Немає жодних ознак того, що OLAF або EPPO дійшли висновків про правопорушення, і нікому ще не було висунуто офіційних звинувачень.

Протягом періоду, що знаходиться під пильною увагою, EEAS очолював Жозеп Боррель.

