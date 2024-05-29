У Брюсселі провели обшуки у співробітника Європарламенту у справі про російську пропаганду
Київ • УНН
У Брюсселі слідчі провели обшук в будинку і офісі помічника депутата Європейського парламенту, підозрюваного в тому, що він зіграв значну роль в поширенні російської пропаганди перед виборами до Європарламенту.
У середу бельгійські слідчі обшукали будинок і офіс помічника Європейського парламенту, який, на думку прокурорів, міг зіграти значну роль у поширенні російської пропаганди перед виборами до Європарламенту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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За словами федеральних прокурорів, слідчі обшукали будинок помічника в Брюсселі, а також його офіс у Європейському парламенті, тоді як французька судова влада обшукала його офіс у Страсбурзі.
Прокурори заявили, що обшуки були частиною розслідування можливого втручання росії, під час якого до членів Європейського парламенту зверталися та платили за просування російської пропаганди через сайт новин "Голос Європи".
Є ознаки того, що відповідний співробітник Європейського парламенту зіграв у цьому значну роль,
Прокуратура не назвала ім'я працівника, а також депутата, на якого він працював.
Виборці у 27 країнах Євросоюзу підуть на виборчі дільниці, щоби обрати 720 депутатів Європарламенту 6-9 червня. Спостерігачі кажуть, що виборці, швидше за все, будуть засипані брехнею та дезінформацією,
Нагадаємо
Рада ЄС заборонила мовлення ще чотирьох російських ЗМІ - "Голосу Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Российской газеты" - на території ЄС за поширення російської пропаганди та підтримку агресивної війни росії проти України.