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У Брюсселі провели обшуки у співробітника Європарламенту у справі про російську пропаганду

У Брюсселі провели обшуки у співробітника Європарламенту у справі про російську пропаганду

Київ • УНН

 • 16682 перегляди

У Брюсселі слідчі провели обшук в будинку і офісі помічника депутата Європейського парламенту, підозрюваного в тому, що він зіграв значну роль в поширенні російської пропаганди перед виборами до Європарламенту.

У середу бельгійські слідчі обшукали будинок і офіс помічника Європейського парламенту, який, на думку прокурорів, міг зіграти значну роль у поширенні російської пропаганди перед виборами до Європарламенту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами федеральних прокурорів, слідчі обшукали будинок помічника в Брюсселі, а також його офіс у Європейському парламенті, тоді як французька судова влада обшукала його офіс у Страсбурзі.

Прокурори заявили, що обшуки були частиною розслідування можливого втручання росії, під час якого до членів Європейського парламенту зверталися та платили за просування російської пропаганди через сайт новин "Голос Європи".

Є ознаки того, що відповідний співробітник Європейського парламенту зіграв у цьому значну роль,

- йдеться в заяві прокурорів.

Прокуратура не назвала ім'я працівника, а також депутата, на якого він працював.

Виборці у 27 країнах Євросоюзу підуть на виборчі дільниці, щоби обрати 720 депутатів Європарламенту 6-9 червня. Спостерігачі кажуть, що виборці, швидше за все, будуть засипані брехнею та дезінформацією,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Рада ЄС заборонила мовлення ще чотирьох російських ЗМІ - "Голосу Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Российской газеты" - на території ЄС за поширення російської пропаганди та підтримку агресивної війни росії проти України.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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