Рада ЄС заборонила мовлення чотирьох пропагандистських ресурсів росії
Київ • УНН
Рада ЄС заборонила мовлення ще чотирьох російських ЗМІ - "Голосу Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Российской газеты" - на території ЄС за поширення російської пропаганди та підтримку агресивної війни Росії проти України.
Рада ЄС вирішила призупинити трансляцію в Європейському Союзі ще чотирьох ЗМІ, які поширюють і підтримують російську пропаганду та агресивну війну проти України: "Голосу Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Російська газета". Про це йдеться на сайті Європейської ради, пише УНН.
Ці засоби масової інформації перебувають під постійним прямим чи опосередкованим контролем керівництва російської федерації та відіграють важливу роль у розгортанні та підтримці агресивної війни росії проти України та дестабілізації сусідніх країн,
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Причиною запровадження обмежень є те, що "росія вдається до безперервної та узгодженої пропаганди, а також інформаційних маніпуляцій, спрямованих на громадянське суспільство в ЄС та сусідніх країнах, серйозно перекручуючи факти та маніпулюючи ними".
Зазначається, що відповідно до Хартії основних прав, узгоджені заходи не перешкоджатимуть цільовим ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати в ЄС діяльність, окрім телемовлення, наприклад дослідження та інтерв'ю.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, посли Євросоюзу погодили рішення про заборону на території усіх країн союзу доступу до чотирьох інформаційних ресурсів, що використовуються як інструменти російської пропаганди.