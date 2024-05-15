Посли ЄС підтримали заборону в Євросоюзі низки російських пропагандистських медіа - ЗМІ
Київ • УНН
Посли ЄС погодилися заборонити чотири російські ЗМІ - "Голос Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета" - на всій території ЄС за поширення російської пропаганди.
Посли Євросоюзу погодили рішення про заборону на території усіх країн союзу доступу до чотирьох інформаційних ресурсів, що використовуються як інструменти російської пропаганди. Про це заявив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк на своїй сторінці в X, передає УНН.
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Посли ЄС щойно погодили загальноєвропейську заборону для ресурсів Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" і "Российская газета
FT: у ЄС можуть розпочати розслідування щодо Facebook та Instagram через поширення роспропаганди30.04.24, 00:55 • 34064 перегляди
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Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом запровадити санкції проти російських ЗМІ та осіб, відповідальних за поширення дезінформації та пропаганди в ЄС, як частину зусиль з протидії російському втручанню у майбутні вибори в ЄС.