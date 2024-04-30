FT: у ЄС можуть розпочати розслідування щодо Facebook та Instagram через поширення роспропаганди

ukenru
19:41 • 4058 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 59724 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 90457 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 98134 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 202991 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 147816 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 140122 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 130562 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120989 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112607 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
63 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 136170 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 108853 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 114223 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 121857 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 95570 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 202946 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 366739 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 429966 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 439279 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 349448 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 90505 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 114223 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 108853 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 93566 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 104777 перегляди
Актуальне
FT: у ЄС можуть розпочати розслідування щодо Facebook та Instagram через поширення роспропаганди

FT: у ЄС можуть розпочати розслідування щодо Facebook та Instagram через поширення роспропаганди

Київ • УНН

 • 34064 перегляди

Європейський Союз розслідуватиме діяльність компанії Meta (Facebook та Instagram) через побоювання, що її модерація в соціальних мережах недостатньо ефективна, щоб зупинити поширену політичну рекламу та дезінформацію з-за кордону, яка може підірвати майбутні європейські вибори.

Євросоюз проведе розслідування щодо соцмереж Facebook і Instagram через побоювання, що компанія Meta – не робить достатньо для протидії дезінформації з боку росії та інших країн. Про це пише Financial Times, передає УНН.

Деталі 

Регулюючі органи ЄС підозрюють, що модерація в соцмережах Meta "недостатньо ефективна, щоб зупинити широке розповсюдження політичної реклами, яка ризикує підірвати виборчий процес".

Джерела видання кажуть, що у ЄС стурбовані тим, як платформа реагує на спроби росії "підірвати майбутні європейські вибори". Проте попередньо в заяві про початок розслідування Єврокомісія не називатиме росію і лише згадає про маніпулювання інформацією з боку іноземних держав.

Після закінчення розслідування Єврокомісія дасть Meta п'ять робочих днів, щоб вона позначила, яких заходів буде вжито для виправлення недоліків. Інакше, як кажуть джерела FT, компанії загрожуватимуть санкції відповідно до "Закону про цифрові послуги".

Позов проти Meta: Instagram і Facebook звинувачують у завданні шкоди молоді26.10.23, 00:45 • 226267 переглядiв

Доповнення

Також у ЄС вважають, що механізм Meta, який дозволяє користувачам маркувати незаконний контент, недостатньо простий та зручний, щоб відповідати "Закону про цифрові послуги" (Digital Services Act, DSA).

Цей закон зобов'язує платформи розкривати дані про те, яких заходів вони вживають для боротьби з дезінформацією та пропагандою. Якщо ЄС визнає, що Meta порушила закон, на компанію накладуть штраф у розмірі до 6% від річного обороту.

Нагадаємо

Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом запровадити санкції проти російських ЗМІ та осіб, відповідальних за поширення дезінформації та пропаганди в ЄС, як частину зусиль з протидії російському втручанню у майбутні вибори в ЄС.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50