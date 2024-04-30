FT: у ЄС можуть розпочати розслідування щодо Facebook та Instagram через поширення роспропаганди
Київ • УНН
Європейський Союз розслідуватиме діяльність компанії Meta (Facebook та Instagram) через побоювання, що її модерація в соціальних мережах недостатньо ефективна, щоб зупинити поширену політичну рекламу та дезінформацію з-за кордону, яка може підірвати майбутні європейські вибори.
Євросоюз проведе розслідування щодо соцмереж Facebook і Instagram через побоювання, що компанія Meta – не робить достатньо для протидії дезінформації з боку росії та інших країн. Про це пише Financial Times, передає УНН.
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Регулюючі органи ЄС підозрюють, що модерація в соцмережах Meta "недостатньо ефективна, щоб зупинити широке розповсюдження політичної реклами, яка ризикує підірвати виборчий процес".
Джерела видання кажуть, що у ЄС стурбовані тим, як платформа реагує на спроби росії "підірвати майбутні європейські вибори". Проте попередньо в заяві про початок розслідування Єврокомісія не називатиме росію і лише згадає про маніпулювання інформацією з боку іноземних держав.
Після закінчення розслідування Єврокомісія дасть Meta п'ять робочих днів, щоб вона позначила, яких заходів буде вжито для виправлення недоліків. Інакше, як кажуть джерела FT, компанії загрожуватимуть санкції відповідно до "Закону про цифрові послуги".
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Також у ЄС вважають, що механізм Meta, який дозволяє користувачам маркувати незаконний контент, недостатньо простий та зручний, щоб відповідати "Закону про цифрові послуги" (Digital Services Act, DSA).
Цей закон зобов'язує платформи розкривати дані про те, яких заходів вони вживають для боротьби з дезінформацією та пропагандою. Якщо ЄС визнає, що Meta порушила закон, на компанію накладуть штраф у розмірі до 6% від річного обороту.
Нагадаємо
Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом запровадити санкції проти російських ЗМІ та осіб, відповідальних за поширення дезінформації та пропаганди в ЄС, як частину зусиль з протидії російському втручанню у майбутні вибори в ЄС.