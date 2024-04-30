FT: в ЕС могут начать расследование в отношении Facebook и Instagram из-за распространения роспропаганды

Евросоюз проведет расследование в отношении соцсетей Facebook и Instagram из-за опасений, что компания Meta - не делает достаточно для противодействия дезинформации со стороны России и других стран. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Регулирующие органы ЕС подозревают, что модерация в соцсетях Meta "недостаточно эффективна, чтобы остановить широкое распространение политической рекламы, которая рискует подорвать избирательный процесс".

Источники издания говорят, что в ЕС обеспокоены тем, как платформа реагирует на попытки России "подорвать будущие европейские выборы". Однако предварительно в заявлении о начале расследования Еврокомиссия не будет называть Россию и лишь упомянет о манипулировании информацией со стороны иностранных государств.

После окончания расследования Еврокомиссия даст Meta пять рабочих дней, чтобы она обозначила, какие меры будут приняты для исправления недостатков. Иначе, как говорят источники FT, компании будут угрожать санкции в соответствии с "Законом о цифровых услугах".

Иск против Meta: Instagram и Facebook обвиняют в нанесении вреда молодежи

Дополнение

Также в ЕС считают, что механизм Meta, который позволяет пользователям маркировать незаконный контент, недостаточно прост и удобен, чтобы соответствовать "Закону о цифровых услугах" (Digital Services Act, DSA).

Этот закон обязывает платформы раскрывать данные о том, какие меры они принимают для борьбы с дезинформацией и пропагандой. Если ЕС признает, что Meta нарушила закон, на компанию наложат штраф в размере до 6% от годового оборота.

Напомним

Европейский парламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против российских СМИ и лиц, ответственных за распространение дезинформации и пропаганды в ЕС, как часть усилий по противодействию российскому вмешательству в предстоящие выборы в ЕС.