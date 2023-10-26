Иск против Meta: Instagram и Facebook обвиняют в нанесении вреда молодежи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В США подан коллективный иск против компании Meta из-за того, что технологический гигант якобы наносит вред молодежи, в частности способствует кризису психического здоровья. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
41 штат и Вашингтон, округ Колумбия подают в суд на компанию Meta из-за того, что технологический гигант наносит вред подросткам, якобы встраивая в Instagram и Facebook функции, вызывающие зависимость. Отмечается, что Meta фактически пренебрегла любыми существенными мерами предосторожности, такими как «альтернативная возможная проверка возраста», которые могли бы помочь сделать платформы безопасными для несовершеннолетних и их психического здоровья’я.
«Meta использовала мощные и беспрецедентные технологии, чтобы заманить, привлечь и, в конечном итоге, захватить молодежь и подростков», — говорится в жалобе, поданной в федеральный суд Окленда, Калифорния.
Справочно
Поток судебных исков является кульминацией масштабного расследования 2021 года, в котором утверждается, что Meta способствует проблемам психического здоровья’я у молодых людей. Масштабы исков различны, они рисуют картину компании, которая якобы заманивала детей на свои платформы, используя вредные и манипулятивные методы. В новых делах Meta может столкнуться с гражданскими штрафами от 1000 до 50 000 долларов США за каждое нарушение различных законов штата – сумма, которая может быстро увеличиться, учитывая миллионы маленьких детей и подростков, использующих Instagram.
Ответ Meta
В Meta заявили, что наоборот стремились обеспечить безопасность подростков в Интернете.
“Значительная часть внимания к Meta связана’с обнародованием в 2021 году документов, которые показали, что компания располагает данными, свидетельствующими о том, что Instagram, который начинался как приложение для обмена фотографиями, вызывает зависимость и ухудшает восприятие образа тела у некоторых девушек-подростков”, — говорится в сообщении компании.
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