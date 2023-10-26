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Позов проти Meta: Instagram і Facebook звинувачують у завданні шкоди молоді

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У США подано колективний позов проти компанії Meta через те, що технологічний гігант ніби завдає шкоди молоді, зокрема сприяє кризі психічного здоров'я. Про це пише Reuters, передає УНН.

Позов проти Meta: Instagram і Facebook звинувачують у завданні шкоди молоді

Деталі

41 штат і Вашингтон, округ Колумбія подають до суду на компанію Meta через те, що технологічний гігант завдає шкоди підліткам, нібито вбудовуючи в Instagram і Facebook функції, що викликають залежність. Зазначається, що Meta фактично знехтувала будь-якими суттєвими запобіжними огорожами, такими як «альтернативна можлива перевірка віку», які могли б допомогти зробити платформи безпечними для неповнолітніх та їхнього психічного здоров’я. 

«Meta використала потужні та безпрецедентні технології, щоб заманити, залучити та, зрештою, захопити молодь і підлітків», — йдеться у скарзі, поданій до федерального суду Окленда, Каліфорнія. 

Довідково

Потік судових позовів є кульмінацією масштабного розслідування 2021 року, яке стверджує, що Meta сприяє проблемам психічного здоров’я у молодих людей. Масштаби позовів різні, вони малюють картину компанії, яка нібито заманювала дітей на свої платформи, використовуючи шкідливі та маніпулятивні методи. У нових справах Meta може зіткнутися з цивільними штрафами від 1000 до 50 000 доларів США за кожне порушення різних законів штату – сума, яка може швидко збільшитися, враховуючи мільйони маленьких дітей і підлітків, які використовують Instagram. 

Відповідь Meta

 У Meta заявили, що навпаки прагнули забезпечити безпеку підлітків в Інтернеті. 

 “Значна частина уваги до Meta пов’язана з оприлюдненням у 2021 році документів, які показали, що компанія має дані, які свідчать про те, що Instagram, який починався як додаток для обміну фотографіями, викликає залежність і погіршує сприйняття образу тіла у деяких дівчат-підлітків”, — йдеться в повідомленні компанії. 

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