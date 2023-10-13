ЄС попередив TikTok через поширення фейків після нападу ХАМАС на Ізраїль

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Європейська комісія направила генеральному директору TikTok Шоу Зі Чу листа із закликом активізувати зусилля і протягом наступних 24 годин пояснити, як TikTok дотримується європейського законодавства.

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«TikTok має особливе зобов'язання захищати дітей та підлітків від насильницького контенту та терористичної пропаганди, а також від закликів до смерті та потенційно небезпечного для життя контенту», - написав у соцмережі Х єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон.

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Раніше ЄС попередив компанії X та Meta про небезпеку подібного контенту.

Зокрема X отримав аналогічний 24-годинний термін у вівторок. У відповідь компанія видалила або позначила відповідним маркуванням десятки тисяч одиниць контенту з моменту нападу ХАМАС на Ізраїль.

Власник Facebook та Instagram Meta також отримав від ЄС попередження про поширення дезінформації і зобов’язання усунути її в 24-годинний термін. ЄС відмовився коментувати, чи отримав він відповідь від Meta, але речник Єврокомісії заявив, що "контакти тривають".

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