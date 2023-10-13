ЕС предупредил TikTok из-за распространения фейков после нападения ХАМАС на Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. ЕС предупредил TikTok, что после нападения ХАМАС на Израиль на платформе распространяется большое количество фейков. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Европейская комиссия направила генеральному директору TikTok Шоу Зи Чу письмо с призывом активизировать усилия и в течение следующих 24 часов объяснить, как TikTok соблюдает европейское законодательство.
Цитата
«TikTok имеет особое обязательство защищать детей и подростков от насильственного контента и террористической пропаганды, а также от призывов к смерти и потенциально опасного для жизни контента», - написал в соцсети Х еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон.
Дополнительно
Ранее ЕС предупредил компании X и Meta об опасности подобного контента.
В частности X получил аналогичный 24-часовой срок во вторник. В ответ компания удалила или обозначила соответствующей маркировкой десятки тысяч единиц контента с момента нападения ХАМАС на Израиль.
Владелец Facebook и Instagram Meta также получил от ЕС предупреждение о распространении дезинформации и обязательство устранить ее в 24-часовой срок. ЕС отказался комментировать, получил ли он ответ от Meta, но представитель Еврокомиссии заявил, что "контакты продолжаются".
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