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Поширення дезінформації про війну Ізраїлю та ХАМАС: в ЄС розпочинають розслідування щодо X

Поширення дезінформації про війну Ізраїлю та ХАМАС: в ЄС розпочинають розслідування щодо X

Київ • УНН

 • 374753 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. ЄС розпочав розслідування щодо соцмережі X щодо того, як незаконний контент і дезінформація про тероризм і насильство поширюються на його платформі після нападів ХАМАС на Ізраїль, передає УНН із посиланням на FT.

Деталі

Офіційні особи ЄС надіслали низку запитань, на які платформа соціальних мереж повинна відповісти до наступного тижня, повідомили двоє людей, які безпосередньо знайомі з цим питанням.

Офіційне розслідування, яке є першим, розпочатим відповідно до нещодавно ухваленого Закону про цифрові послуги, відбулося через кілька днів після того, як комісар ЄС Тьєррі Бретон написав мільярдеру Ілону Маску, висловлюючи занепокоєння, що платформа «використовується для поширення незаконного контенту та дезінформації».

Відмова від відповіді або надання неповної чи оманливої інформації компанією X може призвести до періодичних покарань або штрафів у розмірі до 5 відсотків від щоденного глобального обороту компанії, пише видання.

Слідчі ЄС також прагнуть з’ясувати, як X готується реагувати під час «кризи» та які протоколи має для боротьби з дезінформацією. Компанія зобов’язана надати відповідь комісії до кінця місяця.

Цей крок знаменує собою перший випадок, коли регуляторні органи в Брюсселі скористалися повноваженнями DSA, які встановлюють, як великі технології повинні контролювати Інтернет, і спрямовані на забезпечення безпеки європейських громадян в Інтернеті.

Розслідування блоку відбулося після того, як було висловлено занепокоєння щодо розповсюдження на X дезінформації, пов’язаної з палестино-ізраїльським конфліктом, що призвело до публікацій із графічними зображеннями та зібрало мільйони переглядів.

Додамо

Згідно з правилами ЄС, X вважається «дуже великою онлайн-платформою» з особливою відповідальністю, коли мова йде про моніторинг вмісту в Інтернеті.

У вівторок Бретон попередив Маска, що компанія повинна ввести «пропорційні та ефективні заходи пом’якшення» для боротьби з дезінформацією.

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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