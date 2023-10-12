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Распространение дезинформации о войне Израиля и ХАМАС: в ЕС начинают расследование относительно X

Распространение дезинформации о войне Израиля и ХАМАС: в ЕС начинают расследование относительно X

Киев • УНН

 • 374753 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. ЕС начал расследование в отношении соцсети X относительно того, как незаконный контент и дезинформация о терроризме и насилии распространяются на его платформе после нападений ХАМАС на Израиль, передает УНН со ссылкой на FT.

Детали

Официальные лица ЕС прислали ряд вопросов, на которые платформа социальных сетей должна ответить до следующей недели, сообщили два человека, которые непосредственно знакомы с этим вопросом.

Официальное расследование, которое является первым, начатым в соответствии с недавно принятым Законом о цифровых услугах, произошло через несколько дней после того, как комиссар ЕС Тьерри Бретон написал миллиардеру Илону Маску, выражая обеспокоенность, что платформа «используется для распространения незаконного контента и дезинформации».

Отказ от ответа или предоставление неполной или ложной информации компанией X может привести к периодическим наказаниям или штрафам в размере до 5 процентов от ежедневного глобального оборота компании, пишет издание.

Следователи ЕС также стремятся выяснить, как X готовится реагировать во время «кризиса» и какие протоколы имеет для борьбы с дезинформацией. Компания обязана предоставить ответ комиссии до конца месяца.

Этот шаг знаменует собой первый случай, когда регуляторные органы в Брюсселе воспользовались полномочиями DSA, которые устанавливают, как крупные технологии должны контролировать Интернет, и направлены на обеспечение безопасности европейских граждан в Интернете.

Расследование блока произошло после того, как была выражена обеспокоенность по поводу распространения на X дезинформации, связанной с палестино-израильским конфликтом, что привело к публикациям с графическими изображениями и собрало миллионы просмотров.

Добавим

Согласно правилам ЕС, X считается «очень крупной онлайн-платформой» с особой ответственностью, когда речь идет о мониторинге контента в Интернете.

Во вторник Бретон предупредил Маска, что компания должна ввести «пропорциональные и эффективные меры смягчения» для борьбы с дезинформацией.

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.

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