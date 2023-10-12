Распространение дезинформации о войне Израиля и ХАМАС: в ЕС начинают расследование относительно X

Детали

Официальные лица ЕС прислали ряд вопросов, на которые платформа социальных сетей должна ответить до следующей недели, сообщили два человека, которые непосредственно знакомы с этим вопросом.

Официальное расследование, которое является первым, начатым в соответствии с недавно принятым Законом о цифровых услугах, произошло через несколько дней после того, как комиссар ЕС Тьерри Бретон написал миллиардеру Илону Маску, выражая обеспокоенность, что платформа «используется для распространения незаконного контента и дезинформации».

Отказ от ответа или предоставление неполной или ложной информации компанией X может привести к периодическим наказаниям или штрафам в размере до 5 процентов от ежедневного глобального оборота компании, пишет издание.

Следователи ЕС также стремятся выяснить, как X готовится реагировать во время «кризиса» и какие протоколы имеет для борьбы с дезинформацией. Компания обязана предоставить ответ комиссии до конца месяца.

Этот шаг знаменует собой первый случай, когда регуляторные органы в Брюсселе воспользовались полномочиями DSA, которые устанавливают, как крупные технологии должны контролировать Интернет, и направлены на обеспечение безопасности европейских граждан в Интернете.

Расследование блока произошло после того, как была выражена обеспокоенность по поводу распространения на X дезинформации, связанной с палестино-израильским конфликтом, что привело к публикациям с графическими изображениями и собрало миллионы просмотров.

Добавим

Согласно правилам ЕС, X считается «очень крупной онлайн-платформой» с особой ответственностью, когда речь идет о мониторинге контента в Интернете.

Во вторник Бретон предупредил Маска, что компания должна ввести «пропорциональные и эффективные меры смягчения» для борьбы с дезинформацией.

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.