Послы ЕС поддержали запрет в Евросоюзе ряда российских пропагандистских медиа - СМИ

Послы Евросоюза согласовали решение о запрете на территории всех стран союза доступа к четырем информационным ресурсам, используемым как инструменты российской пропаганды. Об этом заявил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк на своей странице в X, передает УНН.

Детали

Послы ЕС только что согласовали общеевропейский запрет для ресурсов Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российская газета - говорится в заметке журналиста.

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Напомним,

Европейский парламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против российских СМИ и лиц, ответственных за распространение дезинформации и пропаганды в ЕС, как часть усилий по противодействию российскому вмешательству в предстоящие выборы в ЕС.