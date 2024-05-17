Совет ЕС запретил вещание четырех пропагандистских ресурсов россии

Совет ЕС решил приостановить трансляцию в Европейском Союзе еще четырех СМИ, которые распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины: "Голоса Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета". Об этом говорится на сайте Европейского совета, пишет УНН.

Эти средства массовой информации находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства российской федерации и играют важную роль в развертывании и поддержке агрессивной войны россии против Украины и дестабилизации соседних стран, - говорится в сообщении.

Детали

Причиной введения ограничений является то, что "россия прибегает к непрерывной и согласованной пропаганде, а также информационным манипуляциям, направленным на гражданское общество в ЕС и соседних странах, серьезно искажая факты и манипулируя ими".



Отмечается, что в соответствии с Хартией основных прав, согласованные меры не будут препятствовать целевым СМИ и их сотрудникам осуществлять в ЕС деятельность, кроме телевещания, например исследования и интервью.

Напомним

Как ранее писал УНН, послы Евросоюза согласовали решение о запрете на территории всех стран союза доступа к четырем информационным ресурсам, используемым как инструменты российской пропаганды.