Совет ЕС запретил вещание четырех пропагандистских ресурсов россии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  49151 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  52336 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  69254 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  108037 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  132853 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124684 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118261 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  172142 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64843 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  166190 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Новый председатель ТЦК в Каневе во время знакомства с депутатами раздал им повестки

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  172142 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  166190 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  228148 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  247897 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  448970 просмотра

Совет ЕС запретил вещание четырех пропагандистских ресурсов россии

Совет ЕС запретил вещание еще четырех российских СМИ - "Голоса Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российской газеты" - на территории ЕС за распространение российской пропаганды и поддержку агрессивной войны россии против Украины.

политика •   •  3998 просмотра
Совет ЕС запретил вещание четырех пропагандистских ресурсов россии

Цена на биткоин выросла до 66 тысяч долларов, другие криптовалюты также демонстрируют рост

Биткоин несколько восстановился, торгуясь в районе $66 000 после роста на 8% с минимума на прошлой неделе в $60 000 благодаря положительному притоку средств в спотовые биткоин-биржевые ETF в течение четырех дней и ослаблению доллара на фоне признаков снижения инфляции в США.

Экономика •   •  4082 просмотра

Новый председатель ТЦК в Каневе во время знакомства с депутатами раздал им повестки

На сессии городского совета в Каневе новый руководитель территориального военкомата раздавал повестки депутатам.

Война •   •  6127 просмотра
Новый председатель ТЦК в Каневе во время знакомства с депутатами раздал им повестки

Открытие аэропорта во Львове привлечет иностранных туристов и инвесторов - глава ОВА

Восстановление работы львовского аэропорта сделает Львовщину привлекательной для иностранных туристов и инвесторов, но это произойдет только тогда, когда небо над регионом будет закрыто.

Общество •   •  5567 просмотра
Открытие аэропорта во Львове привлечет иностранных туристов и инвесторов - глава ОВА

Враг атаковал Одесскую область ракетами: повреждена гражданская инфраструктура, известно о 5 пострадавших

По словам главы Одесской областной государственной администрации, россия нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате чего пять человек получили ранения и была повреждена гражданская инфраструктура.

Война •   •  5551 просмотра
Враг атаковал Одесскую область ракетами: повреждена гражданская инфраструктура, известно о 5 пострадавших

Правительство одобрило создание Координационного совета для управления Национальным военным мемориальным кладбищем

Правительство создает Координационный совет для управления Национальным военным мемориальным кладбищем, организации захоронений, чествования памяти погибших воинов и совершенствования нормативно-правовой базы кладбища.

политика •   •  5719 просмотра
Правительство одобрило создание Координационного совета для управления Национальным военным мемориальным кладбищем

"UA - Ukrainian Abroad": в Украине запускают платформу для объединения украинской молодежи за рубежом

Министерство иностранных дел Украины, подкомитет Верховной Рады Украины по вопросам высшего образования и молодежные организации начинают проект "UA - украинцы за границей", призванный объединить украинскую молодежь за границей через глобальную координационную платформу.

Общество •   •  6942 просмотра
"UA - Ukrainian Abroad": в Украине запускают платформу для объединения украинской молодежи за рубежом

Взрывы в Одессе: предварительно, известно о трех пострадавших

Три человека получили ранения в результате вражеского обстрела в Одессе и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, сообщил мэр города.

Война •   •  7597 просмотра
Взрывы в Одессе: предварительно, известно о трех пострадавших

Вражеские обстрелы Донецкой области: Красногоровка подверглась массированному удару, 3 погибших

По меньшей мере 3 человека погибли и 2 получили ранения в результате обстрелов в Донецкой области, причем Красногоровка подверглась сильному обстрелу, что привело к гибели 3 человек, а в Часовом Яру и Багатыре Великоновоселковской громады ранения получили по 1 человеку.

Война •   •  8093 просмотра
Вражеские обстрелы Донецкой области: Красногоровка подверглась массированному удару, 3 погибших

Марченко обсудил с послами стран G7 реформу оплаты труда госслужащих

Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил с послами G7 правительственную реформу оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, направленную на обеспечение предсказуемости, прозрачности и достойной заработной платы для привлечения профессионалов к работе в государственных органах.

Экономика •   •  8567 просмотра
Марченко обсудил с послами стран G7 реформу оплаты труда госслужащих