В Брюсселе провели обыски у сотрудника Европарламента по делу о российской пропаганде

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

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Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
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Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
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БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  102661 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101477 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  124818 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

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На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120042 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118375 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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28 мая 2024, 08:48  •  111207 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В Брюсселе провели обыски у сотрудника Европарламента по делу о российской пропаганде

В Брюсселе следователи провели обыск в доме и офисе помощника депутата Европейского парламента, подозреваемого в том, что он сыграл значительную роль в распространении российской пропаганды перед выборами в Европарламент.

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В Брюсселе провели обыски у сотрудника Европарламента по делу о российской пропаганде

Генштаб: более 40 боестолкновений на фронте с начала суток, более половины - на Купянском и Покровском направлениях

С начала суток на фронтах российско-украинской войны произошло более 40 боевых столкновений, наибольшая активность врага наблюдалась на Купянском и Покровском направлениях.

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Генштаб: более 40 боестолкновений на фронте с начала суток, более половины - на Купянском и Покровском направлениях

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Территориальное управление БЭБ в Одесской области расследует уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах четырьмя компаниями, входящими в структуру GNT Group, бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко.

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Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Только 4 страны передали Чехии средства на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Лишь несколько стран направили деньги в Чехию на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины, несмотря на то, что к инициативе присоединились 18 стран. Прага призвала партнеров выполнить свои финансовые обязательства.

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Только 4 страны передали Чехии средства на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

россияне с дрона атаковали гражданских в Новодмитровке Херсонской области, есть раненые

В Новодмитровке Херсонской области двое мужчин в возрасте 28 и 50 лет были ранены взрывчаткой, сброшенной с российского беспилотника.

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россияне с дрона атаковали гражданских в Новодмитровке Херсонской области, есть раненые

Поджег электроподстанции в Одесской области: задержан европейец, работавший на фсб

Гражданин Европы, работающий на фсб россии, был задержан за поджог электрических подстанций в Одесской области, пытаясь обесточить сотни зданий и критически важные объекты инфраструктуры.

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Поджег электроподстанции в Одесской области: задержан европейец, работавший на фсб

В Украину прибыл заместитель главы Минфина США: будет говорить об усилении санкции и использовании замороженных активов рф

Заместитель министра финансов США воли Адейемо прибыл в Киев, чтобы обсудить с украинскими официальными лицами ужесточение санкций против россии и использование замороженных российских активов.

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В Украину прибыл заместитель главы Минфина США: будет говорить об усилении санкции и использовании замороженных активов рф

Генштаб: самая напряженная ситуация на Покровском направлении

По состоянию на утро наиболее напряженной ситуация оставалась на Покровском направлении.

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Генштаб: самая напряженная ситуация на Покровском направлении

россияне ударили по Никополю из артиллерии, ранены два человека

Двое мужчин в возрасте 64 и 52 лет были ранены в результате российских артиллерийских обстрелов города Никополь в Днепропетровской области.

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россияне ударили по Никополю из артиллерии, ранены два человека

Три соглашения о безопасности за два дня: Зеленский подвел итоги части европейского турне

Украина подписала три соглашения о безопасности с Испанией, Бельгией и Португалией во время европейского турне Зеленского.

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Три соглашения о безопасности за два дня: Зеленский подвел итоги части европейского турне