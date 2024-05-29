В Брюсселе провели обыски у сотрудника Европарламента по делу о российской пропаганде

В среду бельгийские следователи обыскали дом и офис помощника Европейского парламента, который, по мнению прокуроров, мог сыграть значительную роль в распространении российской пропаганды перед выборами в Европарламент. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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По словам федеральных прокуроров, следователи обыскали дом помощника в Брюсселе, а также его офис в Европейском парламенте, в то время как французские судебные органы обыскали его офис в Страсбурге.

Прокуроры заявили, что обыски были частью расследования возможного вмешательства россии, во время которого к членам Европейского парламента обращались и платили за продвижение российской пропаганды через новостной сайт "Голос Европы".

Есть признаки того, что соответствующий сотрудник Европейского парламента сыграл в этом значительную роль, - говорится в заявлении прокуроров.

Прокуратура не назвала имя работника, а также депутата, на которого он работал.

Избиратели в 27 странах Евросоюза пойдут на избирательные участки, чтобы избрать 720 депутатов Европарламента 6-9 июня. Наблюдатели говорят, что избиратели, скорее всего, будут засыпаны ложью и дезинформацией, - говорится в сообщении.

Напомним

Совет ЕС запретил вещание еще четырех российских СМИ - "Голоса Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российской газеты" - на территории ЕС за распространение российской пропаганды и поддержку агрессивной войны России против Украины.