В Бельгии провели обыски в дипломатической службе ЕС и Колледже Европы

Бельгийская полиция во вторник провела обыски в дипломатической службе ЕС в Брюсселе, а также в учреждении последипломного образования College of Europe (Колледж Европы) в Брюгге и частных домах в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС, со ссылкой на людей, знакомых с расследованием, и свидетелей сообщает Euractiv, пишет УНН.

Подробности

Как указано, обыски прошли по всей Бельгии рано утром, полиция изъяла документы и задержала трех человек для допроса по подозрению в мошенничестве с закупками, коррупции и преступном конфликте интересов.

Около 10 офицеров в штатском вошли в штаб-квартиру Европейской службы внешних связей (EEAS) в 7:30 утра по местному времени во вторник, сообщил один очевидец. Другой чиновник ЕС из дипломатической службы ЕС подтвердил обыски.

Уголовное расследование началось после обвинений в том, что Европейская служба внешних связей и College of Europe – престижная школа последипломной подготовки для еврократов – нецелевым образом использовали бюджетные средства ЕС в 2021 и 2022 годах, сообщают четыре источника, осведомленные о расследовании.

Эти рейды являются очередным крупным скандалом, поразившим институты ЕС, и усилят давление на College of Europe и его ректора Федерику Могерини, которая ранее руководила EEAS и в этом году начала второй пятилетний срок в Брюгге.

Могерини, бывшая Верховный представитель ЕС по иностранным делам, не сразу ответила на вопросы Euractiv.

Бельгийская федеральная полиция и Бюро ЕС по борьбе с мошенничеством (OLAF) приняли участие в операции в рамках уголовного расследования, которое возглавляла Генеральная прокуратура ЕС (EPPO).

Следователи проверяют, знали ли College of Europe или его представители заранее о публичном тендере на финансирование новой Дипломатической академии ЕС, ежегодной учебной программы для европейских дипломатов в Брюгге, которая финансируется Европейской службой внешних действий (EEAS).

College of Europe, основанный в 1949 году, считается высшей школой ЕС для дипломатов и государственных служащих, среди выпускников которой есть ведущие политики и должностные лица европейских институтов.

Следователи сосредоточились на обстоятельствах приобретения колледжем здания на Шпаньярдстраат в Брюгге за 3,2 миллиона евро, где проживают дипломаты, обучающиеся в академии, сообщили четыре человека, осведомленные о расследовании.

Конкурс на размещение академии требовал от заявителей обеспечения жилья, пишет издание.

College of Europe приобрел здание в 2022 году в период финансовых трудностей, и незадолго до того, как EEAS объявила тендер, который позже предоставил учреждению финансирование объемом 654 000 евро, сообщили два человека, осведомленные о расследовании.

Следователи рассмотрели заявления о том, что College of Europe и его представители имели доступ к конфиденциальной информации о тендере, которая должна была оставаться конфиденциальной, чтобы обеспечить честную конкуренцию между учреждениями, претендующими на размещение новой академии.

OLAF, которое имеет полномочия заниматься делами по подозрениям в мошенничестве, связанном со средствами ЕС, опросило нескольких человек, прежде чем передать свои выводы Генпрокуратуре ЕС (EPPO).

Нет никаких признаков того, что OLAF или EPPO пришли к выводам о правонарушениях, и никому еще не было предъявлено официальных обвинений.

В течение периода, находящегося под пристальным вниманием, EEAS возглавлял Жозеп Боррель.

