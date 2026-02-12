$43.030.06
13:47 • 930 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 6688 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 12251 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 15867 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
09:16 • 25118 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 71522 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 47848 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 58109 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45399 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 35576 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
публикации
Эксклюзивы
В Бельгии полиция провела обыски в здании Еврокомиссии - СМИ

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе. Расследование касается продажи 23 зданий на сумму около 900 миллионов евро.

В Бельгии полиция провела обыски в здании Еврокомиссии - СМИ

Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе в рамках расследования возможных нарушений при продаже недвижимости в 2024 году. Об этом агентству AFP сообщил источник, близкий к расследованию, пишет УНН.

Подробности

Европейская Комиссия заявила, что "осведомлена о продолжающемся расследовании" продажи 23 зданий Комиссии в сделке на сумму около 900 миллионов евро и добавила, что "уверена, что процесс проводился в соответствии с правилами".

Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила лишь, что "проводит деятельность по сбору доказательств в рамках продолжающегося расследования", касающегося Комиссии.

Дополнение

В апреле 2024 года Европейская комиссия заключила соглашение с бельгийским суверенным фондом SFPIM о продаже 23 офисных зданий в так называемом Европейском квартале Брюсселя за 900 миллионов евро.

В Бельгии провели обыски в дипломатической службе ЕС и Колледже Европы02.12.25, 12:20 • 3695 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Недвижимость
Обыск
Европейская комиссия
Брюссель
Бельгия