В Бельгии полиция провела обыски в здании Еврокомиссии - СМИ

Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе в рамках расследования возможных нарушений при продаже недвижимости в 2024 году. Об этом агентству AFP сообщил источник, близкий к расследованию, пишет УНН.

Подробности

Европейская Комиссия заявила, что "осведомлена о продолжающемся расследовании" продажи 23 зданий Комиссии в сделке на сумму около 900 миллионов евро и добавила, что "уверена, что процесс проводился в соответствии с правилами".

Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила лишь, что "проводит деятельность по сбору доказательств в рамках продолжающегося расследования", касающегося Комиссии.

Дополнение

В апреле 2024 года Европейская комиссия заключила соглашение с бельгийским суверенным фондом SFPIM о продаже 23 офисных зданий в так называемом Европейском квартале Брюсселя за 900 миллионов евро.

