В Бельгии полиция провела обыски в здании Еврокомиссии - СМИ
Киев • УНН
Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе. Расследование касается продажи 23 зданий на сумму около 900 миллионов евро.
Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе в рамках расследования возможных нарушений при продаже недвижимости в 2024 году. Об этом агентству AFP сообщил источник, близкий к расследованию, пишет УНН.
Подробности
Европейская Комиссия заявила, что "осведомлена о продолжающемся расследовании" продажи 23 зданий Комиссии в сделке на сумму около 900 миллионов евро и добавила, что "уверена, что процесс проводился в соответствии с правилами".
Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила лишь, что "проводит деятельность по сбору доказательств в рамках продолжающегося расследования", касающегося Комиссии.
Дополнение
В апреле 2024 года Европейская комиссия заключила соглашение с бельгийским суверенным фондом SFPIM о продаже 23 офисных зданий в так называемом Европейском квартале Брюсселя за 900 миллионов евро.
