Бельгия вызвала посла США из-за обвинений в антисемитизме и вмешательстве в судебные дела

Министерство иностранных дел Бельгии официально вызвало посла США Билла Уайта для дачи объяснений после его резких публичных заявлений в адрес бельгийского правительства и системы правосудия. Скандал разгорелся вокруг судебного расследования в Антверпене в отношении трех могелей – еврейских религиозных деятелей, выполняющих обрезание, – по подозрению в проведении медицинских манипуляций без присутствия врача. Посол Уайт назвал это "антисемитским" преследованием. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Суть правового спора заключается в требованиях бельгийского права, согласно которым любые процедуры, связанные с хирургическим вмешательством, должны выполнять лицензированные медицинские работники. Уайт в своих социальных сетях выступил с жесткой критикой министра здравоохранения Франка Ванденбрукке, обвинив его в грубости и нежелании менять законодательство для аккредитации могелей.

Посол также заявил, что ситуация является "абсолютным вопросом антисемитизма", и призвал США внимательно следить за действиями бельгийских властей.

– заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, подтверждая вызов посла на вторник.

Любое предположение, что Бельгия является антисемитской страной, является ложным, оскорбительным и неприемлемым. Личные нападки на министра и вмешательство в судебные дела нарушают основные дипломатические нормы

Несмотря на негативную реакцию Брюсселя, Билл Уайт продолжил публичную дискуссию, настаивая на том, что уголовное преследование за религиозные обряды недопустимо.

Вам нужно либо внести изменения в аккредитацию, либо назвать преследование этих замечательных религиозных мужчин антисемитизмом. Америка рассчитывает на то, что вы поступите правильно