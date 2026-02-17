Бельгия вызвала посла США из-за обвинений в антисемитизме и вмешательстве в судебные дела

$43.100.11
51.130.09
ukenru
04:30 • 11369 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 18624 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 29192 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 24198 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 37945 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 29534 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 50825 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 26948 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29901 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35819 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0.7м/с
84%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Продюсера сериала "Тегеран" Дану Иден нашли мертвой в отеле Афин16 февраля, 20:21 • 6432 просмотра
Западные ветераны на истребителях F-16 начали боевые дежурства в небе над Киевской областью – Intelligence16 февраля, 21:26 • 4774 просмотра
В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле16 февраля, 21:44 • 11991 просмотра
Гендиректор Rheinmetall заявил о критической нехватке средств для увеличения поставок оружия Украине16 февраля, 22:58 • 6182 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 6794 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 14631 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 25380 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 37950 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 50828 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 84117 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Вашингтон
Село
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 6898 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 11363 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 13940 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 23516 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 29539 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Золото

Бельгия вызвала посла США из-за обвинений в антисемитизме и вмешательстве в судебные дела

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Бельгия вызвала посла США Билла Уайта из-за его заявлений относительно расследования против могелей. Посол назвал это «антисемитским» преследованием, что нарушает дипломатические нормы.

Бельгия вызвала посла США из-за обвинений в антисемитизме и вмешательстве в судебные дела

Министерство иностранных дел Бельгии официально вызвало посла США Билла Уайта для дачи объяснений после его резких публичных заявлений в адрес бельгийского правительства и системы правосудия. Скандал разгорелся вокруг судебного расследования в Антверпене в отношении трех могелей – еврейских религиозных деятелей, выполняющих обрезание, – по подозрению в проведении медицинских манипуляций без присутствия врача. Посол Уайт назвал это "антисемитским" преследованием. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Суть правового спора заключается в требованиях бельгийского права, согласно которым любые процедуры, связанные с хирургическим вмешательством, должны выполнять лицензированные медицинские работники. Уайт в своих социальных сетях выступил с жесткой критикой министра здравоохранения Франка Ванденбрукке, обвинив его в грубости и нежелании менять законодательство для аккредитации могелей.

Группа европейских стран поддержала переговоры о совместном ядерном сдерживании - Politico15.02.26, 18:33 • 5026 просмотров

Посол также заявил, что ситуация является "абсолютным вопросом антисемитизма", и призвал США внимательно следить за действиями бельгийских властей.

Любое предположение, что Бельгия является антисемитской страной, является ложным, оскорбительным и неприемлемым. Личные нападки на министра и вмешательство в судебные дела нарушают основные дипломатические нормы

– заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, подтверждая вызов посла на вторник.

Дальнейшая эскалация и реакция дипломатического корпуса

Несмотря на негативную реакцию Брюсселя, Билл Уайт продолжил публичную дискуссию, настаивая на том, что уголовное преследование за религиозные обряды недопустимо.

Вам нужно либо внести изменения в аккредитацию, либо назвать преследование этих замечательных религиозных мужчин антисемитизмом. Америка рассчитывает на то, что вы поступите правильно

– написал Билл Уайт в ответ на вызов в МИД.

Он также добавил личные замечания в адрес Ванденбрукке, предположив, что неприязнь министра обусловлена его отношением к "великому президенту" – Дональду Трампу. В то же время еврейская община Европы еще в прошлом году обращалась в Еврокомиссию с просьбой вмешаться в ситуацию.

В Бельгии полиция провела обыски в здании Еврокомиссии - СМИ12.02.26, 15:57 • 3876 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Антверпен
Брюссель
Бельгия
Соединённые Штаты