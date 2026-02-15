Группа европейских стран поддержала переговоры о совместном ядерном сдерживании - Politico
Киев • УНН
Латвия и Эстония выразили готовность присоединиться к обсуждениям по созданию совместного ядерного сдерживания в Европе. Германия и Франция также затрагивали этот вопрос на Мюнхенской конференции.
Несколько европейских стран публично заявили о намерении присоединиться к переговорам о создании совместного ядерного сдерживания в Европе. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Подробности
В частности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня сказала, что Рига готова участвовать в таких обсуждениях.
"Ядерное сдерживание может дать нам новые возможности. Почему бы и нет?" - отметила она, предостерегая при этом, что любые шаги должны соответствовать "нашим международным обязательствам".
Со своей стороны, заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон заявила, что ее страна не исключает возможности присоединиться к переговорам на ранней стадии по совместному ядерному сдерживанию в Европе.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в выступлениях на Мюнхенской конференции касались вопроса европейского ядерного сдерживания.
Макрон упомянул о необходимости "переосмыслить ядерное сдерживание", учитывая также применение обычного оружия, такого как дальнобойные ракеты.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что "ядерное сдерживание является важной темой" на нынешней конференции.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен также принял участие в закрытой дискуссии на эту тему на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Как отмечается, два европейских высокопоставленных чиновника заявили, что европейские страны теоретически могут помочь поддержать ядерный потенциал Франции, предоставив обычные военные средства, такие как подводные лодки.
Париж также может рассмотреть возможность увеличения своего ядерного арсенала за счет субсидий от других стран, добавили источники.
