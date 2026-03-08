«Зеленые» побеждают консерваторов Мерца на выборах в немецком Баден-Вюртемберге
Киев • УНН
Партия Зеленых набрала 30,4% голосов, опередив ХДС с результатом 29,7%. Ультраправая AfD заняла третье место, а СДПГ едва преодолела проходной барьер.
В немецкой земле Баден-Вюртемберг партия "Зеленые" одержала победу на земельных выборах, с небольшим отрывом опередив Христианско-демократический союз (ХДС) действующего канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Согласно предварительным прогнозам ARD, экологи получили 30,4% голосов, тогда как консерваторы - 29,7%. Этот результат позволяет партнерам продолжить свою десятилетнюю коалицию, однако лишает ХДС надежд назначить своего премьер-министра в регионе.
Триумф Джема Оздемира и позиции оппозиции
Успех "Зеленых" связывают с высокой популярностью их лидера, бывшего министра сельского хозяйства Джема Оздемира. В то же время ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) уверенно заняла третье место с результатом 18,6%, закрепив статус главной оппозиционной силы даже в процветающих западных землях. Социал-демократы (СДПГ) едва преодолели 5-процентный барьер, получив 5,6%.
Решения, которые мы принимаем, еще недостаточно заметны в повседневной жизни. Мы должны обеспечить рост; это будет решающим фактором
