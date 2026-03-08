В немецкой земле Баден-Вюртемберг партия "Зеленые" одержала победу на земельных выборах, с небольшим отрывом опередив Христианско-демократический союз (ХДС) действующего канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Согласно предварительным прогнозам ARD, экологи получили 30,4% голосов, тогда как консерваторы - 29,7%. Этот результат позволяет партнерам продолжить свою десятилетнюю коалицию, однако лишает ХДС надежд назначить своего премьер-министра в регионе.

Успех "Зеленых" связывают с высокой популярностью их лидера, бывшего министра сельского хозяйства Джема Оздемира. В то же время ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) уверенно заняла третье место с результатом 18,6%, закрепив статус главной оппозиционной силы даже в процветающих западных землях. Социал-демократы (СДПГ) едва преодолели 5-процентный барьер, получив 5,6%.

Решения, которые мы принимаем, еще недостаточно заметны в повседневной жизни. Мы должны обеспечить рост; это будет решающим фактором