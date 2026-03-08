$43.810.0050.900.00
Архів

"Зелені" перемагають консерваторів Мерца на виборах у німецькому Баден-Вюртемберзі

Київ • УНН

 • 1700 перегляди

Партія Зелених набрала 30,4% голосів, випередивши ХДС із результатом 29,7%. Ультраправа AfD посіла третє місце, а СДПН ледве подолала прохідний бар'єр.

"Зелені" перемагають консерваторів Мерца на виборах у німецькому Баден-Вюртемберзі

У німецькій землі Баден-Вюртемберг партія "Зелені" здобула перемогу на земельних виборах, з невеликим відривом випередивши Християнсько-демократичний союз (ХДС) чинного канцлера Фрідріха Мерца. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з попередніми прогнозами ARD, екологи отримали 30,4% голосів, тоді як консерватори - 29,7%. Цей результат дозволяє партнерам продовжити свою десятилітню коаліцію, проте позбавляє ХДС сподівань призначити свого прем'єр-міністра в регіоні.

Тріумф Джема Оздеміра та позиції опозиції

Успіх "Зелених" пов’язують із високою популярністю їхнього лідера, колишнього міністра сільського господарства Джема Оздеміра. Водночас ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) впевнено посіла третє місце з результатом 18,6%, закріпивши статус головної опозиційної сили навіть у процвітаючих західних землях. Соціал-демократи (СДПН) ледве подолали 5-відсотковий бар’єр, отримавши 5,6%.

Рішення, які ми приймаємо, ще недостатньо помітні в повсякденному житті. Ми повинні забезпечити зростання; це буде вирішальним фактором

- прокоментував результати голова парламентської групи ХДС Єнс Шпан.

Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним02.03.26, 03:16 • 50059 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Альтернатива для Німеччини
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
Соціал-демократична партія Німеччини
Reuters
Баден-Вюртемберг
Фрідріх Мерц