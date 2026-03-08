У німецькій землі Баден-Вюртемберг партія "Зелені" здобула перемогу на земельних виборах, з невеликим відривом випередивши Християнсько-демократичний союз (ХДС) чинного канцлера Фрідріха Мерца. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Згідно з попередніми прогнозами ARD, екологи отримали 30,4% голосів, тоді як консерватори - 29,7%. Цей результат дозволяє партнерам продовжити свою десятилітню коаліцію, проте позбавляє ХДС сподівань призначити свого прем'єр-міністра в регіоні.

Успіх "Зелених" пов’язують із високою популярністю їхнього лідера, колишнього міністра сільського господарства Джема Оздеміра. Водночас ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) впевнено посіла третє місце з результатом 18,6%, закріпивши статус головної опозиційної сили навіть у процвітаючих західних землях. Соціал-демократи (СДПН) ледве подолали 5-відсотковий бар’єр, отримавши 5,6%.

Рішення, які ми приймаємо, ще недостатньо помітні в повсякденному житті. Ми повинні забезпечити зростання; це буде вирішальним фактором