Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличия
Киев • УНН
Военнослужащие 1-го корпуса НГУ "Азов" получили государственные награды к годовщине создания подразделения. Бойцы остановили вражеский прорыв на 20 км вглубь.
Военнослужащие 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" получили заслуженные награды от командования корпуса и командования группировки войск "Восток" по случаю первой годовщины со дня создания корпуса "Азов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Азова".
Детали
Военнослужащие получили высокие государственные награды, ведомственные знаки отличия Главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командующего Национальной гвардии Украины, коины и ценные подарки от командующего группировкой войск "Восток". Бойцы также получили высшую награду 1-го корпуса НГУ "Азов" - корпусные шевроны.
Этот год продемонстрировал возможности подразделения на передовой, где с августа 2025 года "Азов" удерживает одно из самых сложных направлений - Добропольское. Командование отметило, что благодаря самоотверженности и профессионализму бойцов 1-го корпуса НГУ "Азов" и смежных подразделений удалось остановить противника и ликвидировать прорыв фронта шириной 15 км и глубиной 20 км. Наступательный потенциал 51-й и 8-й армий, а также группировки морской пехоты противника был полностью уничтожен, многие россияне пополнили обменный фонд
Дополнительно
1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" был создан 7 марта 2025 года в рамках реформирования Сил обороны Украины в корпусную систему.
В состав корпуса вошли:
- 1-я Президентская бригада оперативного назначения
«Буревій»;
- 8-я артиллерийская бригада «Гармаш»;
- 12-я бригада специального назначения «Азов»;
- 14-я бригада оперативного назначения «Червона
Калина»;
- 15-я бригада оперативного назначения «Кара-Даг»;
- 20-я бригада оперативного назначения «Любарт».
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский наградил воинов 12-й бригады "Азов" орденами. Также глава государства вручил Денису Прокопенко погоны бригадного генерала.