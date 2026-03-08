$43.810.0050.900.00
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличия

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Военнослужащие 1-го корпуса НГУ "Азов" получили государственные награды к годовщине создания подразделения. Бойцы остановили вражеский прорыв на 20 км вглубь.

Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличия
Фото: www.facebook.com/azov.media4308

Военнослужащие 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" получили заслуженные награды от командования корпуса и командования группировки войск "Восток" по случаю первой годовщины со дня создания корпуса "Азов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Азова".

Детали

Военнослужащие получили высокие государственные награды, ведомственные знаки отличия Главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командующего Национальной гвардии Украины, коины и ценные подарки от командующего группировкой войск "Восток". Бойцы также получили высшую награду 1-го корпуса НГУ "Азов" - корпусные шевроны.

Этот год продемонстрировал возможности подразделения на передовой, где с августа 2025 года "Азов" удерживает одно из самых сложных направлений - Добропольское. Командование отметило, что благодаря самоотверженности и профессионализму бойцов 1-го корпуса НГУ "Азов" и смежных подразделений удалось остановить противника и ликвидировать прорыв фронта шириной 15 км и глубиной 20 км. Наступательный потенциал 51-й и 8-й армий, а также группировки морской пехоты противника был полностью уничтожен, многие россияне пополнили обменный фонд

- говорится в сообщении «Азова».

Дополнительно

1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" был создан 7 марта 2025 года в рамках реформирования Сил обороны Украины в корпусную систему.

В состав корпуса вошли:

  • 1-я Президентская бригада оперативного назначения «Буревій»;
    • 8-я артиллерийская бригада «Гармаш»;
      • 12-я бригада специального назначения «Азов»;
        • 14-я бригада оперативного назначения «Червона Калина»;
          • 15-я бригада оперативного назначения «Кара-Даг»;
            • 20-я бригада оперативного назначения «Любарт».

              Напомним

              Президент Украины Владимир Зеленский наградил воинов 12-й бригады "Азов" орденами. Также глава государства вручил Денису Прокопенко погоны бригадного генерала.

              Евгений Устименко

              ОбществоВойна в Украине
              Военное положение
              Война в Украине
              Столкновения
              Национальная гвардия Украины
              Вооруженные силы Украины
              Денис Прокопенко
              Владимир Зеленский
              Украина