Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличия

Фото: www.facebook.com/azov.media4308

Военнослужащие 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" получили заслуженные награды от командования корпуса и командования группировки войск "Восток" по случаю первой годовщины со дня создания корпуса "Азов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Азова".

Детали

Военнослужащие получили высокие государственные награды, ведомственные знаки отличия Главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командующего Национальной гвардии Украины, коины и ценные подарки от командующего группировкой войск "Восток". Бойцы также получили высшую награду 1-го корпуса НГУ "Азов" - корпусные шевроны.

Этот год продемонстрировал возможности подразделения на передовой, где с августа 2025 года "Азов" удерживает одно из самых сложных направлений - Добропольское. Командование отметило, что благодаря самоотверженности и профессионализму бойцов 1-го корпуса НГУ "Азов" и смежных подразделений удалось остановить противника и ликвидировать прорыв фронта шириной 15 км и глубиной 20 км. Наступательный потенциал 51-й и 8-й армий, а также группировки морской пехоты противника был полностью уничтожен, многие россияне пополнили обменный фонд - говорится в сообщении «Азова».

Дополнительно

1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" был создан 7 марта 2025 года в рамках реформирования Сил обороны Украины в корпусную систему.

В состав корпуса вошли:

1-я Президентская бригада оперативного назначения «Буревій»;

8-я артиллерийская бригада «Гармаш»;

12-я бригада специального назначения «Азов»;

14-я бригада оперативного назначения «Червона Калина»;

15-я бригада оперативного назначения «Кара-Даг»;

20-я бригада оперативного назначения «Любарт».

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский наградил воинов 12-й бригады "Азов" орденами. Также глава государства вручил Денису Прокопенко погоны бригадного генерала.