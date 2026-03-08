Атака дронов вызвала пожар на нефтебазе в краснодарском крае рф - СМИ
Киев • УНН
В городе армавир после взрывов загорелась нефтебаза Южной нефтяной компании. Местные жители сообщали о работе ПВО и атаке беспилотников.
В ночь на воскресенье, 8 марта, в краснодарском крае рф после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что пожар вспыхнул на нефтебазе в Армавире. Очевидцы до этого сообщали о звуках взрывов и работе ПВО.
По предварительной информации, под удар могла попасть накопительная перевалочная нефтебаза "Южная нефтяная компания" (ЗАО "НП НБ ЮНК").
Напомним
В течение января и февраля Силы обороны Украины нанесли более 40 ударов по объектам на территории россии. Среди них 13 предприятий нефтегазового комплекса, а также объекты военно-промышленной инфраструктуры, пункты управления, склады боеприпасов и техника.
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы и других логистических объектов врага на оккупированных территориях27.02.26, 12:14 • 3925 просмотров