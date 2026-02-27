Генштаб подтвердил поражение нефтебазы и других логистических объектов врага на оккупированных территориях
Киев • УНН
Силы обороны Украины в ночь на 27 февраля поразили нефтебазу "Луганская" и склады горюче-смазочных материалов вблизи Мариуполя. Также поврежден пункт управления вражескими беспилотниками на Херсонщине.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы и ряда других логистических объектов противника на временно оккупированных территориях, пишет УНН.
В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Луганская" на временно оккупированной территории Луганской области. Объект задействован в обеспечении войск российского агрессора. Зафиксирован масштабный пожар
Степень нанесенного ущерба уточняется.
Кроме того, украинские воины нанесли огневое поражение по складам горюче-смазочных материалов вблизи Мариуполя, Новоторецкого, Коптевого на временно оккупированной территории Донецкой области, а также по пункту управления вражескими беспилотниками неподалеку Райского, что на ВОТ Херсонщины
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российских захватчиков. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.