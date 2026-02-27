$43.210.03
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы и других логистических объектов врага на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Силы обороны Украины в ночь на 27 февраля поразили нефтебазу "Луганская" и склады горюче-смазочных материалов вблизи Мариуполя. Также поврежден пункт управления вражескими беспилотниками на Херсонщине.

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы и других логистических объектов врага на оккупированных территориях
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы и ряда других логистических объектов противника на временно оккупированных территориях, пишет УНН.

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Луганская" на временно оккупированной территории Луганской области. Объект задействован в обеспечении войск российского агрессора. Зафиксирован масштабный пожар

- сообщили в Генштабе.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, украинские воины нанесли огневое поражение по складам горюче-смазочных материалов вблизи Мариуполя, Новоторецкого, Коптевого на временно оккупированной территории Донецкой области, а также по пункту управления вражескими беспилотниками неподалеку Райского, что на ВОТ Херсонщины

- указали в Генштабе.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российских захватчиков. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Украина
Мариуполь