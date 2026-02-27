Ватикан выпустил почтовую марку с изображением обесточенного киевского собора в знак поддержки украинцев

Фото: Reuters

Почтовая служба Ватикана представила новую марку, посвященную украинским католикам и четвертой годовщине полномасштабного вторжения России. Дизайн почтового знака стал нетипичным для Святого Престола, поскольку вместо традиционных образов святых на нем зафиксированы реалии военного времени – Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве во время блэкаута. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На марке изображен главный храм украинских греко-католиков, погруженный во тьму из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Единственным источником света на рисунке является оранжевое сияние вечернего неба позади собора, символизирующее надежду и стойкость народа во время ежедневных отключений электроэнергии.

Выпуск посвятили не только солидарности во времена войны, но и 30-й годовщине восстановления Киевской католической епархии после падения Советского Союза и 12-летию с момента возведения самого храма.

Реакция духовенства и значение жеста для верующих

Лидер украинских греко-католиков архиепископ Святослав Шевчук во время презентации в Ватикане подчеркнул, что этот шаг является чрезвычайно важным для миллионов верующих.

Фото: Reuters

Мы действительно чувствуем поддержку Святого Престола за это особое внимание к нашей истории, к нашей жизни в этот трагический момент войны – отметил Шевчук, назвав появление марки "великим моментом утешения".

Такой жест Ватикана рассматривается как редкий случай отхода от сугубо религиозной иконографии в пользу остросоциального посыла, привлекающего внимание мирового сообщества к гуманитарным проблемам Украины.

