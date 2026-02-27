$43.240.02
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
19:13 • 9948 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 15287 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 17676 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 18039 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 29925 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 18285 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 84747 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 44353 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 51750 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Ватикан выпустил почтовую марку с изображением обесточенного киевского собора в знак поддержки украинцев

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Почтовая служба Ватикана представила марку с изображением Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве во время блэкаута. Это посвящено четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ и солидарности с украинцами.

Ватикан выпустил почтовую марку с изображением обесточенного киевского собора в знак поддержки украинцев
Фото: Reuters

Почтовая служба Ватикана представила новую марку, посвященную украинским католикам и четвертой годовщине полномасштабного вторжения России. Дизайн почтового знака стал нетипичным для Святого Престола, поскольку вместо традиционных образов святых на нем зафиксированы реалии военного времени – Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве во время блэкаута. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На марке изображен главный храм украинских греко-католиков, погруженный во тьму из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Единственным источником света на рисунке является оранжевое сияние вечернего неба позади собора, символизирующее надежду и стойкость народа во время ежедневных отключений электроэнергии.

Папа Лев передал Украине генераторы и лекарства для борьбы с последствиями зимних обстрелов10.02.26, 00:24 • 10247 просмотров

Выпуск посвятили не только солидарности во времена войны, но и 30-й годовщине восстановления Киевской католической епархии после падения Советского Союза и 12-летию с момента возведения самого храма.

Реакция духовенства и значение жеста для верующих

Лидер украинских греко-католиков архиепископ Святослав Шевчук во время презентации в Ватикане подчеркнул, что этот шаг является чрезвычайно важным для миллионов верующих.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Мы действительно чувствуем поддержку Святого Престола за это особое внимание к нашей истории, к нашей жизни в этот трагический момент войны

– отметил Шевчук, назвав появление марки "великим моментом утешения".

Такой жест Ватикана рассматривается как редкий случай отхода от сугубо религиозной иконографии в пользу остросоциального посыла, привлекающего внимание мирового сообщества к гуманитарным проблемам Украины. 

Папа Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня и бомбардировок в Украине23.02.26, 06:34 • 33269 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Reuters
Украина
Ватикан
Киев