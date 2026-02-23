Папа Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня и бомбардировок в Украине

Во время воскресной проповеди в Ватикане Папа Римский обратился к мировому сообществу с требованием остановить разрушения и человеческие страдания, вызванные длительным конфликтом. Глава Католической церкви подчеркнул насущную необходимость перехода к ответственным решениям, которые смогут открыть путь к дипломатическому урегулированию и восстановлению мира. Об этом сообщает Vatican News, пишет УНН.

Детали

Дорогие братья и сестры, прошло уже четыре года с начала войны против Украины. Мое сердце снова обращается к трагической ситуации, которая перед глазами у всех. Как же много жертв, как же много разбитых жизней и семей! Как же много разрушений! Сколько невыразимых страданий – призвал Папа Лев XIV после молитвы "Ангел Господень".

Папа Римский Лев XIV призвал молиться за украинцев, страдающих из-за атак на энергетику

Понтифик выразил глубокое сочувствие украинскому народу, вспоминая о многочисленных жертвах, разбитых семьях и невыразимой боли, сопровождающей четыре года военных действий. Он подчеркнул, что каждая война является глубокой раной для всего человечества, последствия которой будут ощущать целые поколения. Папа Лев XIV призвал верующих всех стран объединиться в общей молитве за пострадавших и за прекращение всех вооруженных конфликтов в мире, чтобы наконец достичь долгожданного дара всеобщего спокойствия.

Поэтому я снова настойчиво возобновляю мой призыв: пусть замолчит оружие! Пусть прекратятся бомбардировки! Пусть же будет немедленно достигнуто прекращение огня и усилен диалог, чтобы открыть дорогу к миру. Приглашаю всех объединиться в молитве за страдающий украинский народ и за всех, кто страдает из-за этой войны – подытожил Папа.

Папа Лев передал Украине генераторы и лекарства для борьбы с последствиями зимних обстрелов