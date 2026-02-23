Папа Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня и бомбардировок в Украине

$43.270.00
50.920.00
ukenru
22 февраля, 19:57 • 11863 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 23946 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 28792 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 35884 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 35717 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 46502 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 52301 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 42061 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 68009 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 73643 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.2м/с
90%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Генпрокурор США поговорила с Трампом о вторжении и стрельбе в Мар-а-Лаго22 февраля, 19:13 • 6996 просмотра
В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки22 февраля, 19:41 • 18760 просмотра
Посольство РФ в Южной Корее вывесило пропагандистский баннер и спровоцировало дипломатический скандал в Сеуле22 февраля, 21:44 • 8266 просмотра
Иран и РФ заключили секретное соглашение на полмиллиарда евро о поставках современных зенитных комплексов22 февраля, 21:59 • 4094 просмотра
Нью-Йорк ввел запрет на движение транспорта и отменил занятия из-за мощнейшей за десятилетие снежной бури23:24 • 10784 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 85602 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 95403 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 102956 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 114899 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 153004 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Папа Франциск
Илон Маск
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Львов
Иран
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 41969 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 43845 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 43903 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 34997 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 37487 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Золото

Папа Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня и бомбардировок в Украине

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Папа Римский Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня и бомбардировок в Украине. Он подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования и восстановления мира, выразив соболезнования украинскому народу.

Папа Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня и бомбардировок в Украине

Во время воскресной проповеди в Ватикане Папа Римский обратился к мировому сообществу с требованием остановить разрушения и человеческие страдания, вызванные длительным конфликтом. Глава Католической церкви подчеркнул насущную необходимость перехода к ответственным решениям, которые смогут открыть путь к дипломатическому урегулированию и восстановлению мира. Об этом сообщает Vatican News, пишет УНН.

Детали

Дорогие братья и сестры, прошло уже четыре года с начала войны против Украины. Мое сердце снова обращается к трагической ситуации, которая перед глазами у всех. Как же много жертв, как же много разбитых жизней и семей! Как же много разрушений! Сколько невыразимых страданий

– призвал Папа Лев XIV после молитвы "Ангел Господень".

Папа Римский Лев XIV призвал молиться за украинцев, страдающих из-за атак на энергетику04.02.26, 20:27 • 5688 просмотров

Понтифик выразил глубокое сочувствие украинскому народу, вспоминая о многочисленных жертвах, разбитых семьях и невыразимой боли, сопровождающей четыре года военных действий. Он подчеркнул, что каждая война является глубокой раной для всего человечества, последствия которой будут ощущать целые поколения. Папа Лев XIV призвал верующих всех стран объединиться в общей молитве за пострадавших и за прекращение всех вооруженных конфликтов в мире, чтобы наконец достичь долгожданного дара всеобщего спокойствия.

Поэтому я снова настойчиво возобновляю мой призыв: пусть замолчит оружие! Пусть прекратятся бомбардировки! Пусть же будет немедленно достигнуто прекращение огня и усилен диалог, чтобы открыть дорогу к миру. Приглашаю всех объединиться в молитве за страдающий украинский народ и за всех, кто страдает из-за этой войны

– подытожил Папа.

Папа Лев передал Украине генераторы и лекарства для борьбы с последствиями зимних обстрелов10.02.26, 00:24 • 10219 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Война в Украине
Папа Лев XIV
Украина
Ватикан