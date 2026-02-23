Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та бомбардувань в Україні
Папа Римський Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та бомбардувань в Україні. Він наголосив на потребі дипломатичного врегулювання та відновлення миру, висловивши співчуття українському народу.
Під час недільної проповіді у Ватикані Папа Римський звернувся до світової спільноти з вимогою зупинити руйнування та людські страждання, спричинені тривалим конфліктом. Глава Католицької церкви наголосив на нагальній потребі переходу до відповідальних рішень, які зможуть відкрити шлях до дипломатичного врегулювання та відновлення миру. Про це повідомляє Vatican News, пише УНН.
Деталі
Дорогі браття й сестри, минуло вже чотири роки від початку війни проти України. Моє серце знову лине до трагічної ситуації, яка є перед очима всіх. Як же багато жертв, як же багато розбитих життів і сімей! Як же багато руйнувань! Скільки невимовних страждань
Понтифік висловив глибоке співчуття українському народові, згадуючи про численні жертви, розбиті сім'ї та невимовний біль, що супроводжує чотири роки воєнних дій. Він підкреслив, що кожна війна є глибокою раною для всього людства, наслідки якої відчуватимуть цілі покоління. Папа Лев XIV закликав вірян усіх країн єднатися в спільній молитві за постраждалих та за припинення всіх збройних конфліктів у світі, щоб нарешті досягти довгоочікуваного дару загального спокою.
Тому я знову настійно поновлюю мій заклик: нехай замовкне зброя! Нехай припиняться бомбардування! Нехай же буде невідкладно досягнуто припинення вогню і посилено діалог, щоб відкрити дорогу до миру. Запрошую всіх єднатися в молитві за стражденний український народ і за всіх, хто страждає через цю війну
