Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та бомбардувань в Україні

Під час недільної проповіді у Ватикані Папа Римський звернувся до світової спільноти з вимогою зупинити руйнування та людські страждання, спричинені тривалим конфліктом. Глава Католицької церкви наголосив на нагальній потребі переходу до відповідальних рішень, які зможуть відкрити шлях до дипломатичного врегулювання та відновлення миру. Про це повідомляє Vatican News, пише УНН.

Дорогі браття й сестри, минуло вже чотири роки від початку війни проти України. Моє серце знову лине до трагічної ситуації, яка є перед очима всіх. Як же багато жертв, як же багато розбитих життів і сімей! Як же багато руйнувань! Скільки невимовних страждань