МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
19:13 • 10277 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 15519 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 17885 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 18164 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 30130 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 18355 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 84963 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 44396 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 51781 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
публикации
Эксклюзивы
В США экс-пилота F-35 обвинили в подготовке китайских военных пилотов

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему инструктору ВВС Джеральду Эдди Брауну-младшему. Его подозревают в сотрудничестве с китайскими вооруженными силами и обучении пилотов армии Китая.

В США экс-пилота F-35 обвинили в подготовке китайских военных пилотов

Правоохранительные органы США арестовали бывшего инструктора Военно-воздушных сил Джеральда Эдди Брауна-младшего по подозрению в сотрудничестве с китайскими вооруженными силами. Бывший военный, имевший доступ к сверхсекретным системам доставки ядерного оружия, якобы оказывал оборонные услуги и обучал пилотов армии Китая, что расценивается как прямая угроза национальной безопасности США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Следствие установило, что 65-летний Браун начал переговоры по контракту на обучение китайских летчиков в августе 2023 года. Его контактным лицом выступил Су Бинь – гражданин Китая, который ранее уже отбывал наказание в США за кибершпионаж против корпорации Boeing и других оборонных подрядчиков.

Британская МИ6 будет вербовать шпионов в россии через сеть даркнет - СМИ19.09.25, 09:41 • 3136 просмотров

В декабре 2023 года бывший американский пилот посетил КНР, где находился в течение двух месяцев, предположительно передавая критические знания о тактике ведения воздушного боя и особенностях эксплуатации истребителей пятого поколения Lightning II.

Реакция спецслужб и правовые последствия измены

Заместитель директора отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский подчеркнул, что действия Брауна являются грубым нарушением присяги, поскольку он обучал потенциального противника методам борьбы против собственных коллег.

Арест пилота в штате Индиана стал очередным этапом в борьбе Вашингтона против попыток Пекина модернизировать свою авиацию с помощью похищенных американских секретов.

Сейчас задержанному инкриминируют оказание оборонных услуг иностранному государству без соответствующего разрешения и сговор с целью подрыва обороноспособности страны, что грозит длительным сроком заключения.

Британским военным запретили разговаривать в китайских автомобилях: их могут прослушивать19.11.25, 02:13 • 4615 просмотров

Степан Гафтко

