В США экс-пилота F-35 обвинили в подготовке китайских военных пилотов

Правоохранительные органы США арестовали бывшего инструктора Военно-воздушных сил Джеральда Эдди Брауна-младшего по подозрению в сотрудничестве с китайскими вооруженными силами. Бывший военный, имевший доступ к сверхсекретным системам доставки ядерного оружия, якобы оказывал оборонные услуги и обучал пилотов армии Китая, что расценивается как прямая угроза национальной безопасности США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Следствие установило, что 65-летний Браун начал переговоры по контракту на обучение китайских летчиков в августе 2023 года. Его контактным лицом выступил Су Бинь – гражданин Китая, который ранее уже отбывал наказание в США за кибершпионаж против корпорации Boeing и других оборонных подрядчиков.

В декабре 2023 года бывший американский пилот посетил КНР, где находился в течение двух месяцев, предположительно передавая критические знания о тактике ведения воздушного боя и особенностях эксплуатации истребителей пятого поколения Lightning II.

Реакция спецслужб и правовые последствия измены

Заместитель директора отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский подчеркнул, что действия Брауна являются грубым нарушением присяги, поскольку он обучал потенциального противника методам борьбы против собственных коллег.

Арест пилота в штате Индиана стал очередным этапом в борьбе Вашингтона против попыток Пекина модернизировать свою авиацию с помощью похищенных американских секретов.

Сейчас задержанному инкриминируют оказание оборонных услуг иностранному государству без соответствующего разрешения и сговор с целью подрыва обороноспособности страны, что грозит длительным сроком заключения.

