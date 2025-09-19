$41.190.02
Эксклюзив
06:26 • 1870 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 23663 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 47817 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 33905 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 44487 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 59442 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 28018 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23262 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 41178 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16992 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
Британская МИ6 будет вербовать шпионов в россии через сеть даркнет - СМИ

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Британская спецслужба МИ6 запускает специализированный портал в даркнете под названием Silent Courier для вербовки новых шпионов, в том числе из россии, с целью укрепления национальной безопасности. Этот шаг, объявленный Министерством иностранных дел, имеет целью противодействовать растущим угрозам и обеспечить Великобритании преимущество над противниками.

Британская МИ6 будет вербовать шпионов в россии через сеть даркнет - СМИ

Британская спецслужба MI6 запускает собственный специализированный портал в даркнете в надежде привлечь новых шпионов онлайн, в том числе из России. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Министерство иностранных дел заявило, что платформа безопасного обмена сообщениями Silent Courier призвана укрепить национальную безопасность, облегчив вербовку разведывательного агентства. Потенциальные агенты в России и во всем мире будут мишенью для Великобритании.

Ожидается, что это заявление подтвердит в своей речи в Стамбуле бывший руководитель MI6 сэр Ричард Мур в пятницу утром. Позже в этом месяце сэр Ричард должен передать должность Блезу Метревели.

Накануне пятничного объявления о новом специализированном портале министр иностранных дел Иветт Купер заявила: "Национальная безопасность является первоочередной обязанностью любого правительства и основой Плана изменений премьер-министра".

Рассекреченный отчет ЦРУ критикует расследование США по поддержке Трампа россией в 2016 году - AP03.07.25, 16:31 • 1725 просмотров

Она подчеркнула, что Великобритания сталкивается со все большим количеством угроз. Для противодействия им страна активно усиливает спецслужбы новыми технологиями.

Поскольку мир меняется, а угрозы, с которыми мы сталкиваемся, множатся, мы должны обеспечить, чтобы Великобритания всегда была на шаг впереди наших противников. Наши разведывательные службы мирового класса находятся в центре этого вызова, работая за кулисами, чтобы обеспечить безопасность британцев. Сейчас мы подкрепляем их усилия передовыми технологиями, чтобы MI6 могла вербовать новых шпионов для Великобритании — в России и по всему миру

- отметила Купер.

Любой, кто хочет безопасно связаться с Великобританией с конфиденциальной информацией, касающейся терроризма или враждебной разведывательной деятельности, сможет получить доступ к порталу.

Инструкции по использованию портала будут общедоступны на подтвержденном канале MI6 в YouTube. Пользователям рекомендуется получать доступ к нему через надежные VPN и устройства, не связанные с ними самими.

Запуск происходит по аналогичному подходу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которое публиковало видео на каналах социальных сетей, направленные на потенциальных российских шпионов в 2023 году.

Ранее ЦРУ понесло катастрофические потери своих агентов в Китае после того, как их связи с даркнетом были нарушены Министерством государственной безопасности Пекина.

Дополнение

В США задержали военного, который передал РФ секретную информацию о танке Abrams. Отмечается, что солдат с базы Форт-Блисс был арестован в городе Эль-Пасо (штат Техас).

"Согласно заявлению о возбуждении уголовного дела, обвиняемый пытался передать России конфиденциальную информацию, имеющую отношение к национальной обороне, касающуюся эксплуатации M1A2 Abrams, основного боевого танка нашей страны", - рассказал помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг.

Павел Зинченко

