Рассекреченный отчет ЦРУ критикует расследование США по поддержке Трампа россией в 2016 году - AP

Рассекреченный документ ЦРУ, опубликованный в среду, ставит под сомнение работу, проделанную разведывательными агентствами, чтобы прийти к выводу, что россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, потому что она хотела, чтобы победил республиканец Дональд Трамп, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Документ, как указано, был написан по приказу директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, сторонника Трампа, который выступил против расследования в отношении россии как член Конгресса. В нем, как отмечается, приводятся недостатки в оценке разведывательных данных 2017 года, которая "пришла к выводу, что российское правительство, по указанию президента владимира путина, проводило скрытую кампанию влияния, чтобы помочь Трампу победить".

В нем не упоминается, что многочисленные расследования, проведенные с тех пор, включая отчет возглавляемого республиканцами сенатского комитета по разведке в 2020 году, пришли к такому же выводу о влиянии и мотивах россии.

Восьмистраничный документ, как отмечает AP, является частью длительных усилий Трампа и его близких союзников, которые теперь возглавляют ключевые правительственные агентства, "чтобы пересмотреть историю давно завершенного расследования в отношении россии, которое привело к уголовным обвинениям и омрачило большую часть его первого срока, но также породило неразрешенные обиды и способствовало глубоко укоренившимся подозрениям президента-республиканца в отношении разведывательного сообщества".

Отчет, как указано, также является последней попыткой Рэтклиффа оспорить принятие решений и действия разведывательных агентств во время расследования в отношении россии.

В отчете упоминалось несколько "аномалий", которые, по словам авторов, могли повлиять на вывод, включая поспешные сроки и опору на неподтвержденную информацию, такую как финансируемое демократами исследование оппозиции о связях Трампа с россией, составленное бывшим британским шпионом Кристофером Стилом, пишет издание.

В отчете, как указано, особое внимание уделяется включению двухстраничного резюме досье Стила, которое содержало "пикантные и неподтвержденные слухи о связях Трампа с россией", в приложение к оценке разведывательного сообщества. В нем говорится, что это решение, которое поддержало ФБР, "косвенно возвело необоснованные утверждения в статус достоверных подтверждающих доказательств, что поставило под угрозу аналитическую целостность суждения".

Но даже несмотря на то, что Рэтклифф обвинил высших должностных лиц разведки в "политически заряженной обстановке, которая спровоцировала нетипичный аналитический процесс", отчет его агентства не противоречит каким-либо предыдущим разведданным, отмечает издание.

"Этот отчет не меняет никаких основных доказательств - на самом деле он даже не рассматривает ни одного из этих доказательств", - сказал Брайан Тейлор, эксперт по россии, который руководит Институтом глобальных отношений Мойнихана в Сиракузском университете.

Тейлор предположил, что отчет мог быть предназначен для подкрепления утверждений Трампа о том, что расследование его связей с россией является частью демократической мистификации.

"Хорошие аналитики разведки скажут вам, что их работа - говорить правду власти, - сказал Тейлор. - Если они говорят лидеру то, что он хочет услышать, вы часто получаете недостоверные разведывательные данные".

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