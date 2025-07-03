Розсекречений звіт ЦРУ критикує розслідування США щодо підтримки Трампа росією у 2016 році - AP

Розсекречений документ ЦРУ, опублікований у середу, ставить під сумнів роботу, яку здійснили розвідувальні агентства, щоб дійти висновку, що росія втрутилася в президентські вибори 2016 року, тому що вона хотіла, щоб переміг республіканець Дональд Трамп, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Документ, як вказано, був написаний за наказом директора ЦРУ Джона Реткліффа, прихильника Трампа, який виступив проти розслідування щодо росії як член Конгресу. У ньому, як зазначається, наводяться недоліки в оцінці розвідувальних даних 2017 року, яка "дійшла висновку, що російський уряд, за вказівкою президента володимира путіна, проводив приховану кампанію впливу, щоб допомогти Трампу перемогти".

У ньому не згадується, що численні розслідування, проведені з того часу, включаючи звіт очолюваного республіканцями сенатського комітету з розвідки у 2020 році, дійшли такого ж висновку про вплив та мотиви росії.

Восьмисторінковий документ, як зазначає AP, є частиною тривалих зусиль Трампа і його близьких союзників, які тепер очолюють ключові урядові агентства, "щоб переглянути історію давно завершеного розслідування щодо росії, яке призвело до кримінальних звинувачень і затьмарило велику частину його першого терміну, але також породило невирішені образи та сприяло глибоко вкоріненим підозрам президента-республіканця щодо розвідувального співтовариства".

Звіт, як вказано, також є останньою спробою Реткліффа оскаржити ухвалення рішень та дії розвідувальних агентств під час розслідування щодо росії.

У звіті згадувалося кілька "аномалій", які, за словами авторів, могли вплинути на висновок, включаючи поспішні терміни та опору на непідтверджену інформацію, таку, як фінансоване демократами дослідження опозиції про зв'язки Трампа з росією, складене колишнім британським шпигуном Крістофером Стілом, пише видання.

У звіті, як вказано, особлива увага приділяється включенню двосторінкового резюме досьє Стіла, яке містило "пікантні та непідтверджені чутки про зв'язки Трампа з росією", до додатку до оцінки розвідувального співтовариства. У ньому йдеться, що це рішення, яке підтримало ФБР, "непрямо звело необґрунтовані твердження у статус достовірних підтверджуючих доказів, що поставило під загрозу аналітичну цілісність судження".

Але навіть попри те, що Реткліфф звинуватив вищих посадових осіб розвідки в "політично зарядженій обстановці, яка спровокувала нетиповий аналітичний процес", звіт його агентства не суперечить якимось попереднім розвідданим, зазначає видання.

"Цей звіт не змінює жодних основних доказів - насправді він навіть не розглядає жодного з цих доказів", - сказав Браян Тейлор, експерт по росії, який керує Інститутом глобальних відносин Мойніхана в Сіракузькому університеті.

Тейлор припустив, що звіт міг бути призначений для підкріплення тверджень Трампа про те, що розслідування його зв'язків із росією є частиною демократичної містифікації.

"Хороші аналітики розвідки скажуть вам, що їхня робота - говорити правду владі, - сказав Тейлор. - Якщо вони кажуть лідеру те, що він хоче почути, ви часто отримуєте недостовірні розвідувальні дані".

Без мене Трамп програв би вибори - Маск