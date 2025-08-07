Шпигун у лавах армії США: військовий передавав рф секретні дані про танк Abrams
Київ • УНН
У США затримано військового, який намагався передати Росії конфіденційну інформацію про танк M1A2 Abrams. 22-річний Тейлор Адам Лі мав допуск до інформації рівня "цілком таємно".
У Сполучених Штатах Америки затримали військового, що передав рф секретну інформацію про танк Abrams. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства юстиції США.
Деталі
Зазначається, що солдата з бази Форт-Блісс було заарештовано у місті Ель-Пасо (штат Техас).
Згідно із заявою про порушення кримінальної справи, обвинувачений намагався передати росії конфіденційну інформацію, що має відношення до національної оборони, яка стосується експлуатації M1A2 Abrams, основного бойового танка нашої країни
Згідно з судовими документами, 22-річний Тейлор Адам Лі має допуск до інформації рівня "цілком таємно" і доступ до чутливої інформації обмеженого розповсюдження.
У червні 2025 року Лі нібито передав онлайн технічну інформацію про танк M1A2 Abrams, що підлягає експортному контролю, та запропонував допомогу російській федерації, заявивши: "США незадоволені моїми спробами викрити їхні слабкі місця", і додав: "На даний момент я навіть добровільно допомагатиму російській федерації
Слідчі висунули Лі кримінальні обвинувачення у спробі передати іноземному противнику інформацію, що стосується національної оборони, та у спробі експорту контрольованих технічних даних без ліцензії.
Нагадаємо
У травні ФБР ухвалило рішення про закриття внутрішнього наглядового офісу, що був створений у 2020 році для виявлення та зменшення ризику зловживань у сфері нагляду за національною безпекою.
