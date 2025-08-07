$41.680.11
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Шпигун у лавах армії США: військовий передавав рф секретні дані про танк Abrams

Київ • УНН

 • 654 перегляди

У США затримано військового, який намагався передати Росії конфіденційну інформацію про танк M1A2 Abrams. 22-річний Тейлор Адам Лі мав допуск до інформації рівня "цілком таємно".

Шпигун у лавах армії США: військовий передавав рф секретні дані про танк Abrams

У Сполучених Штатах Америки затримали військового, що передав рф секретну інформацію про танк Abrams. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства юстиції США.

Деталі

Зазначається, що солдата з бази Форт-Блісс було заарештовано у місті Ель-Пасо (штат Техас).

Згідно із заявою про порушення кримінальної справи, обвинувачений намагався передати росії конфіденційну інформацію, що має відношення до національної оборони, яка стосується експлуатації M1A2 Abrams, основного бойового танка нашої країни

- розповів помічник генерального прокурора США з питань національної безпеки Джон Айзенберг.

Згідно з судовими документами, 22-річний Тейлор Адам Лі має допуск до інформації рівня "цілком таємно" і доступ до чутливої інформації обмеженого розповсюдження.

У червні 2025 року Лі нібито передав онлайн технічну інформацію про танк M1A2 Abrams, що підлягає експортному контролю, та запропонував допомогу російській федерації, заявивши: "США незадоволені моїми спробами викрити їхні слабкі місця", і додав: "На даний момент я навіть добровільно допомагатиму російській федерації

- йдеться у повідомленні.

Слідчі висунули Лі кримінальні обвинувачення у спробі передати іноземному противнику інформацію, що стосується національної оборони, та у спробі експорту контрольованих технічних даних без ліцензії.

Нагадаємо

У травні ФБР ухвалило рішення про закриття внутрішнього наглядового офісу, що був створений у 2020 році для виявлення та зменшення ризику зловживань у сфері нагляду за національною безпекою.

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
M1 Abrams
Техас
Сполучені Штати Америки