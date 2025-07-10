Підозри у російському шпигунстві: комісія ЄС звільнила перекладача, якого раніше залучали для спілкування з Зеленським

Європейська комісія підтвердила, що перекладач дійсно робив нотатки під час зустрічі європейських лідерів з українським президентом Володимиром Зеленським. Передає УНН із посиланням на Le Monde, Politico та Sky News.

Деталі

Європейська комісія звільнила перекладача, найнятого ЄС, через побоювання щодо потенційного порушення безпеки.

Перекладач був французько-українським фрілансером, залученим для допомоги лідерам у спілкуванні з Володимиром Зеленським. - пише Le Monde.

Контекст

Засідання Європейської Ради важливий і відповідальний захід, який відбувається за зачиненими дверима. Але у обговоренні задіяні перекладачі, оскільки кожен лідер має можливість висловитися своєю рідною мовою та якомога повніше донести свою позицію.

Одну з перекладачок попросили перекласти виступ президента України Володимира Зеленського. Зустріч проходила добре, аж поки чеські перекладачі на місці не помітили дещо незвичне:

Перекладачка, відповідальна за переклад українського президента, робила рукописні нотатки - повідомила газета Le Monde.

Для розуміння: подібна неприхована ініціатива, хоча й нешкідлива на перший погляд, але формально заборонена кодексом поведінки Європейського Союзу.

Чеські перекладачі звернулися до служб безпеки. Останні зазирнули у кабінку перекладачки, вилучили всі нотатки і вивели її звідти.

Пізніше того ж дня було розпочато розслідування. офіційно заборонили входити до приміщення Комісії.

Комісія вжила заходів у зв'язку з "інцидентом, пов'язаним із веденням нотаток" під час засідання Європейської ради, на якому Зеленський був присутній у грудні минулого року. - пише Politico.

Наразі розслідування передано бельгійській владі.

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