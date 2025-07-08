Шпигував за Силами оборони на Сумщині: СБУ затримала завербованого фсб офіцера-зрадника
Київ • УНН
СБУ затримала колишнього підполковника запасу Сил оборони, який після звільнення зі служби у 2023 році був завербований фсб. Він збирав інформацію про підрозділи ЗСУ на Сумщині та мав створити ворожу мережу.
Служба безпеки України затримала глибоко законспірованого агента російської фсб, який шпигував біля передової та формував власну групу інформаторів. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
За даними служби, затриманим виявився колишній військовослужбовець, підполковник запасу однієї зі складових Сил оборони України. Після звільнення зі служби на законних підставах у 2023 році, він пішов на співпрацю з ворогом.
Його вербування займався один з керівників прикордонного управління фсб, який згодом генеральське звання за успішне вербування. Завербований агент-зрадник займався збором інформації про підрозділи Сил оборони України у Сумській області: для цього він використовував знайомих серед українських воїнів, з якими товаришував після звільнення зі служби.
Також агент мав займатися створенням ворожої мережі у прикордонних районах з чинних і колишніх військовослужбовців. Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах
воєнного стану);
- ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через
державний кордон України).
Наразі йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
У Рівному контррозвідка СБУ запобігла теракту і затримала агентку рф, яка заклала вибухівку в готелі.