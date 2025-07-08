Шпигував за Силами оборони на Сумщині: СБУ затримала завербованого фсб офіцера-зрадника

Служба безпеки України затримала глибоко законспірованого агента російської фсб, який шпигував біля передової та формував власну групу інформаторів. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

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За даними служби, затриманим виявився колишній військовослужбовець, підполковник запасу однієї зі складових Сил оборони України. Після звільнення зі служби на законних підставах у 2023 році, він пішов на співпрацю з ворогом.

Його вербування займався один з керівників прикордонного управління фсб, який згодом генеральське звання за успішне вербування. Завербований агент-зрадник займався збором інформації про підрозділи Сил оборони України у Сумській області: для цього він використовував знайомих серед українських воїнів, з якими товаришував після звільнення зі служби.

Також агент мав займатися створенням ворожої мережі у прикордонних районах з чинних і колишніх військовослужбовців. Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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