Збиралася підірвати популярний готель у Рівному на замовлення ворога: затримано агентку рф

Контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту проти цивільного населення на заході України. За результатами дій на випередження у Рівному затримано агентку рф, яка готувала вибух в одному з найпопулярніших готелів регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За матеріалами справи, фігурантка на замовлення російських спецслужбістів залишила саморобний вибуховий пристрій (СВП) в одному з номерів комплексу. Для відеофіксації підриву жінка встановила в кімнаті мінікамеру з віддаленим доступом для окупантів. У подальшому рашисти планували дистанційно активувати СВП за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено вибухівку - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники СБУ затримали російську агентку "на гарячому", коли вона поспіхом виїжджала з готелю. Також Служба безпеки знешкодила СВП.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалася 49-річна місцева жителька, яку окупанти завербували через сайт знайомств. Після вербування агентка отримала координати схронів, з яких забрала готову вибухівку та ключ від готельного номера, заздалегідь заброньованого на підставну особу.

У той же час терористка за інструкцією російського спецслужбіста придбала на господарських ринках підручні засоби для виготовлення ще одного СВП для нових терактів. При обшуках в оселі затриманої вилучено телефон із доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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