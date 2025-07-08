Собиралась взорвать популярный отель в Ровно по заказу врага: задержана агентка рф
Киев • УНН
Контрразведка СБУ предотвратила теракт в Ровно, задержав агентку рф, которая заложила взрывчатку в отеле. Женщина была завербована через сайт знакомств и получила инструкции от российских спецслужб.
Контрразведка Службы безопасности предотвратила кровавый теракт против гражданского населения на западе Украины. По результатам упреждающих действий в Ровно задержана агентка рф, которая готовила взрыв в одном из самых популярных отелей региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
По материалам дела, фигурантка по заказу российских спецслужбистов оставила самодельное взрывное устройство (СВУ) в одном из номеров комплекса. Для видеофиксации подрыва женщина установила в комнате мини-камеру с удаленным доступом для оккупантов. В дальнейшем рашисты планировали дистанционно активировать СВУ с помощью звонка на телефон, которым была снаряжена взрывчатка
Контрразведчики СБУ задержали российскую агентку "на горячем", когда она спешно выезжала из отеля. Также Служба безопасности обезвредила СВУ.
Как установило расследование, подготовкой теракта занималась 49-летняя местная жительница, которую оккупанты завербовали через сайт знакомств. После вербовки агентка получила координаты схронов, из которых забрала готовую взрывчатку и ключ от гостиничного номера, заранее забронированного на подставное лицо.
В то же время террористка по инструкции российского спецслужбиста приобрела на хозяйственных рынках подручные средства для изготовления еще одного СВУ для новых терактов. При обысках в доме задержанной изъят телефон с доказательствами ее работы на врага и составляющие для второй взрывчатки.
Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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