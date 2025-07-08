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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Собиралась взорвать популярный отель в Ровно по заказу врага: задержана агентка рф

Киев • УНН

 • 469 просмотра

Контрразведка СБУ предотвратила теракт в Ровно, задержав агентку рф, которая заложила взрывчатку в отеле. Женщина была завербована через сайт знакомств и получила инструкции от российских спецслужб.

Собиралась взорвать популярный отель в Ровно по заказу врага: задержана агентка рф

Контрразведка Службы безопасности предотвратила кровавый теракт против гражданского населения на западе Украины. По результатам упреждающих действий в Ровно задержана агентка рф, которая готовила взрыв в одном из самых популярных отелей региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По материалам дела, фигурантка по заказу российских спецслужбистов оставила самодельное взрывное устройство (СВУ) в одном из номеров комплекса. Для видеофиксации подрыва женщина установила в комнате мини-камеру с удаленным доступом для оккупантов. В дальнейшем рашисты планировали дистанционно активировать СВУ с помощью звонка на телефон, которым была снаряжена взрывчатка

- говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ задержали российскую агентку "на горячем", когда она спешно выезжала из отеля. Также Служба безопасности обезвредила СВУ.

Как установило расследование, подготовкой теракта занималась 49-летняя местная жительница, которую оккупанты завербовали через сайт знакомств. После вербовки агентка получила координаты схронов, из которых забрала готовую взрывчатку и ключ от гостиничного номера, заранее забронированного на подставное лицо.

В то же время террористка по инструкции российского спецслужбиста приобрела на хозяйственных рынках подручные средства для изготовления еще одного СВУ для новых терактов. При обысках в доме задержанной изъят телефон с доказательствами ее работы на врага и составляющие для второй взрывчатки.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ: в Запорожье задержали агентов фсб, готовивших подрыв воинов "Азова"07.07.25, 10:17 • 973 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Ровно
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