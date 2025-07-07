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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ: в Запорожье задержали агентов фсб, готовивших подрыв воинов "Азова"

Киев • УНН

 • 231 просмотра

СБУ задержала двух российских агентов в Запорожье, которые готовили подрыв служебного автомобиля бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов". Злоумышленники должны были заложить самодельное взрывное устройство и установить скрытую камеру для ФСБ.

СБУ: в Запорожье задержали агентов фсб, готовивших подрыв воинов "Азова"

Служба безопасности Украины задержала готовивших подрыв воинов "Азова" агентов фсб, предотвратив теракт в Запорожье, сообщили в СБУ в понедельник, пишет УНН.

По результатам спецоперации в Запорожье задержаны 2 российских агента, которые готовили подрыв бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины

- сообщили в СБУ.

Тем самым, как указано, контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку фсб совершить теракт в прифронтовых регионах Украины.

"Как установило расследование, по заказу фсб фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под служебный автомобиль "азовцев", воюющих на передовой", - говорится в сообщении.

По материалам дела, заказ фсб выполняли двое агентов, которые неоднократно отбывали наказание за разбой и наркоторговлю.

В поле зрения агрессора рецидивисты, как сообщается, попали через жену одного из них, которая проживает во временно оккупированном Бердянске и работает на врага.

"По инструкции российской спецслужбы агенты собственноручно изготовили СВУ, а затем отследили автомобиль украинских воинов", - сообщили в СБУ.

Кроме этого, как указали в СБУ, фигуранты должны были установить на месте запланированного теракта скрытую камеру с онлайн-трансляцией для фсб. "Таким образом российские спецслужбисты надеялись отследить прибытие бойцов "Азова" к своему автомобилю и в этот момент дистанционно активировать СВУ", - отметили в спецслужбе.

"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агентов и задержали их", - сообщили в СБУ.

Во время обысков в жилищах фигурантов, как отмечается, изъято готовое СВУ, дополнительные компоненты для изготовления новых взрывчаток, а также телефоны, с которых они контактировали с куратором от фсб.

Обоим задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения); ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 263 (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала агента фсб, готовившего подрыв возле ТЦК в Херсоне27.03.25, 11:09 • 32124 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
Национальная гвардия Украины
Служба безопасности Украины
Украина
Бердянск
Запорожье
Tesla
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