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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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СБУ: у Запоріжжі затримали агентів фсб, які готували підрив воїнів "Азову"

Київ • УНН

 • 249 перегляди

СБУ затримала двох російських агентів у Запоріжжі, які готували підрив службового автомобіля бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов". Зловмисники мали закласти саморобний вибуховий пристрій та встановити приховану камеру для фсб.

СБУ: у Запоріжжі затримали агентів фсб, які готували підрив воїнів "Азову"

Служба безпеки України затримала агентів фсб, які готували підрив воїнів "Азову", запобігши теракту в Запоріжжі, повідомили у СБУ у понеділок, пише УНН.

За результатами спецоперації у Запоріжжі затримано 2-х російських агентів, які готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України

- повідомили у СБУ.

Тим самим, як вказано, контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу фсб здійснити теракт у прифронтових регіонах України.

"Як встановило розслідування, на замовлення фсб фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службове авто "Азовців", що воюють на передовій", - ідеться у повідомленні.

За матеріалами справи, замовлення фсб виконували двоє агентів, які неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю.

У поле зору агресора рецидивісти, як повідомляється, потрапили через дружину одного з них, яка проживає у тимчасово окупованому Бердянську та працює на ворога.

"За інструкцією російської спецслужби агенти власноруч виготовили СВП, а потім відслідкували авто українських воїнів", - повідомили у СБУ.

Крім цього, як вказали у СБУ, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для фсб. "У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися відстежити прибуття бійців "Азову" до свого автомобіля і в цей момент дистанційно активувати СВП", - зазначили у спецслужбі.

"Співробітники СБУ завчасно викрили агентів і затримали їх", - повідомили у СБУ.

Під час обшуків в оселях фігурантів, як зазначається, вилучено готовий СВП, додаткові компоненти для виготовлення нових вибухівок, а також телефони, з яких вони контактували з куратором від фсб.

Обом затриманим повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 263 (незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала агента фсб, що готував підрив біля ТЦК у Херсоні27.03.25, 11:09 • 32124 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
Національна гвардія України
Служба безпеки України
Україна
Бердянськ
Запоріжжя
Tesla
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