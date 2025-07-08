Шпионил за Силами обороны на Сумщине: СБУ задержала завербованного фсб офицера-предателя

Служба безопасности Украины задержала глубоко законспирированного агента российской фсб, который шпионил у передовой и формировал собственную группу информаторов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным службы, задержанным оказался бывший военнослужащий, подполковник запаса одной из составляющих Сил обороны Украины. После увольнения со службы на законных основаниях в 2023 году, он пошел на сотрудничество с врагом.

Его вербовкой занимался один из руководителей пограничного управления фсб, который впоследствии получил генеральское звание за успешную вербовку. Завербованный агент-предатель занимался сбором информации о подразделениях Сил обороны Украины в Сумской области: для этого он использовал знакомых среди украинских воинов, с которыми дружил после увольнения со службы.

Также агент должен был заниматься созданием вражеской сети в приграничных районах из действующих и бывших военнослужащих. Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Сейчас ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

В Ровно контрразведка СБУ предотвратила теракт и задержала агента РФ, которая заложила взрывчатку в отеле.