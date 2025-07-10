Подозрения в российском шпионаже: комиссия ЕС уволила переводчика, которого ранее привлекали для общения с Зеленским

Европейская комиссия подтвердила, что переводчик действительно делал заметки во время встречи европейских лидеров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Передает УНН со ссылкой на Le Monde, Politico и Sky News.

Детали

Европейская комиссия уволила переводчика, нанятого ЕС, из-за опасений относительно потенциального нарушения безопасности.

Переводчик был французско-украинским фрилансером, привлеченным для помощи лидерам в общении с Владимиром Зеленским. - пишет Le Monde.

Контекст

Заседание Европейского Совета - важное и ответственное мероприятие, которое проходит за закрытыми дверями. Но в обсуждении задействованы переводчики, поскольку каждый лидер имеет возможность высказаться на своем родном языке и как можно полнее донести свою позицию.

Одну из переводчиц попросили перевести выступление президента Украины Владимира Зеленского. Встреча проходила хорошо, пока чешские переводчики на месте не заметили кое-что необычное:

Переводчица, ответственная за перевод украинского президента, делала рукописные заметки - сообщила газета Le Monde.

Для понимания: подобная неприкрытая инициатива, хотя и безвредная на первый взгляд, но формально запрещена кодексом поведения Европейского Союза.

Чешские переводчики обратились в службы безопасности. Последние заглянули в кабинку переводчицы, изъяли все заметки и вывели ее оттуда.

Позже в тот же день было начато расследование. официально запретили входить в помещение Комиссии.

Комиссия приняла меры в связи с "инцидентом, связанным с ведением заметок" во время заседания Европейского совета, на котором Зеленский присутствовал в декабре прошлого года. - пишет Politico.

Сейчас расследование передано бельгийским властям.

Напомним

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