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Подозрения в российском шпионаже: комиссия ЕС уволила переводчика, которого ранее привлекали для общения с Зеленским

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Европейская комиссия уволила переводчика-фрилансера из-за опасений относительно нарушения безопасности. Переводчик делал заметки во время встречи европейских лидеров с Владимиром Зеленским, что запрещено кодексом поведения ЕС.

Подозрения в российском шпионаже: комиссия ЕС уволила переводчика, которого ранее привлекали для общения с Зеленским

Европейская комиссия подтвердила, что переводчик действительно делал заметки во время встречи европейских лидеров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Передает УНН со ссылкой на Le Monde, Politico и Sky News.

Детали

Европейская комиссия уволила переводчика, нанятого ЕС, из-за опасений относительно потенциального нарушения безопасности.

Переводчик был французско-украинским фрилансером, привлеченным для помощи лидерам в общении с Владимиром Зеленским.

- пишет Le Monde.

Контекст

Заседание Европейского Совета - важное и ответственное мероприятие, которое проходит за закрытыми дверями. Но в обсуждении задействованы переводчики, поскольку каждый лидер имеет возможность высказаться на своем родном языке и как можно полнее донести свою позицию.

Одну из переводчиц попросили перевести выступление президента Украины Владимира Зеленского. Встреча проходила хорошо, пока чешские переводчики на месте не заметили кое-что необычное:

Переводчица, ответственная за перевод украинского президента, делала рукописные заметки

- сообщила газета Le Monde.

Для понимания: подобная неприкрытая инициатива, хотя и безвредная на первый взгляд, но формально запрещена кодексом поведения Европейского Союза.

Чешские переводчики обратились в службы безопасности. Последние заглянули в кабинку переводчицы, изъяли все заметки и вывели ее оттуда.

Позже в тот же день было начато расследование. официально запретили входить в помещение Комиссии.

Комиссия приняла меры в связи с "инцидентом, связанным с ведением заметок" во время заседания Европейского совета, на котором Зеленский присутствовал в декабре прошлого года.

- пишет Politico.

Сейчас расследование передано бельгийским властям.

Напомним

Лидер российской шпионской сети, действовавшей в Великобритании и, по данным прокуратуры, осуществлявшей наблюдение в интересах Кремля, в понедельник был приговорен лондонским судом почти к 11 годам заключения, а пятеро его сообщников.

СБУ задержала бывшего подполковника запаса Сил обороны, который после увольнения со службы в 2023 году был завербован ФСБ.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
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Европейский Союз
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