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The Guardian

ФБР ліквідувало управління внутрішнього аудиту, яке перевіряло законність стеження: рішення прийнято на тлі дебатів про прослуховування

Київ • УНН

 • 294 перегляди

ФБР ліквідувало підрозділ, що стежив за дотриманням правил спостереження, на тлі дебатів у Конгресі щодо закону про прослуховування без ордерів. Рішення підтримав директор ФБР Каш Патель.

ФБР ліквідувало управління внутрішнього аудиту, яке перевіряло законність стеження: рішення прийнято на тлі дебатів про прослуховування

Закриття підрозділу, який стежив за дотриманням правил спостереження у США, вочевидь є частиною більш масштабної реорганізації.

Передає УНН із посиланням на The New York Times.

Деталі

Каш Патель, директор ФБР, підтримав рішення про закриття внутрішнього наглядового офісу, що був створений у 2020 році для виявлення та зменшення ризику зловживань у сфері нагляду за національною безпекою, Про це стверджують посадовці, знайомі з цим питанням, пише Times.

Ліквідація підрозділу, Управління внутрішнього аудиту, відбувається на тлі дебатів у Конгресі щодо того, чи перезатверджувати гучний закон про прослуховування без ордерів, розділ 702 Закону про нагляд за діяльністю зовнішньої розвідки, або FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act). 

- пише видання. 

Відповідний закон був у центрі уваги офісу, втім ледь не зазнав краху у 2024 році. Але врешті законодавці продовжили його дію до квітня 2026 року. Але на тлі закриття контролю дотримання правил спостереження у скептиків програми мають з'явитися нові аргументи: Логічно, що у зв'язку з новими змінами, Конгрес повинен певним чином обмежити дію закону.  Якщо захисні механізми були відкинуті, то навіть ідеться про необхідність припинення його дії.

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Обставини закриття внутрішнього наглядового офісу

ФБР не прокоментувало ситуацію, пише NYT. Але за словами людей, знайомих із ситуацією, це закриття було частиною більш масштабної реорганізації.

Наразі функції офісу, поряд з іншим, Офісом сумлінності та відповідності, який допомагає гарантувати, що співробітники дотримуються законів, правил і політики загалом, були передані інспекційному відділу.

З посади керівника відділу внутрішнього аудиту раптово пішла Сінді Голл, яка до реорганізації визначала групу людей для розширення роботи аудиторського офісу.

 Її змусили піти

- пояснив виданню колишній чиновник, який проінформований про цей відхід.

Наразі залишається незрозумілим, якою мірою інспекційний відділ продовжує щоденні операції: навчання агентів того, як правильно шукати інформацію про американців у сховищі повідомлень, вилучених без ордера; або як здійснювати аудит минулих запитів, а також регулярних заяв на ордери FISA, щоб перевірити дотримання процедур.

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Ліквідація офісу всередині ФБР вражає, підсумовує New York Times.

Довідка

Закон про спостереження за іноземною розвідкою ухвалили в 1978 році, вимагаючи від ФБР отримувати ордери від спеціального суду під час прослуховування телефонних розмов на американській території для розслідування щодо людей, яких вважають шпигунами або іноземними терористами.

У 2008 році Конгрес додав виняток, розділ 702. Він дозволяє уряду збирати, без індивідуальних судових ухвал і від таких американських компаній, як Google і AT&T, повідомлення іноземців за кордоном. 

Доповнення

Використання ФБР інформації за розділом 702 привертало все більш пильну увагу. Аудити засвідчили, що аналітики й агенти послідовно порушували обмеження на те, коли вони могли шукати в сховищі інформації інформацію про американців.

Ці дві проблеми об'єдналися на політичному рівні. У 2020 році Вільям П. Барр, генеральний прокурор, і Крістофер Рей, директор ФБР, створили Управління внутрішнього аудиту, щоб спробувати поліпшити комплаєнс ФБР, підкресливши, що це є головним пріоритетом. Було створено окремий підрозділ, його очолили високопоставлені чиновники бюро.

Цікаво, що аудит офісу допоміг пролити світло на подальші проблеми. Наприклад:

Посадовці ФБР неналежним чином шукали інформацію про членів Конгресу, учасників протестів Black Lives Matter і прихильників Трампа, які штурмували Капітолій 6 січня 2021 року.

- пише видання. 

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