ФБР ліквідувало управління внутрішнього аудиту, яке перевіряло законність стеження: рішення прийнято на тлі дебатів про прослуховування
Київ • УНН
ФБР ліквідувало підрозділ, що стежив за дотриманням правил спостереження, на тлі дебатів у Конгресі щодо закону про прослуховування без ордерів. Рішення підтримав директор ФБР Каш Патель.
Закриття підрозділу, який стежив за дотриманням правил спостереження у США, вочевидь є частиною більш масштабної реорганізації.
Передає УНН із посиланням на The New York Times.
Деталі
Каш Патель, директор ФБР, підтримав рішення про закриття внутрішнього наглядового офісу, що був створений у 2020 році для виявлення та зменшення ризику зловживань у сфері нагляду за національною безпекою, Про це стверджують посадовці, знайомі з цим питанням, пише Times.
Ліквідація підрозділу, Управління внутрішнього аудиту, відбувається на тлі дебатів у Конгресі щодо того, чи перезатверджувати гучний закон про прослуховування без ордерів, розділ 702 Закону про нагляд за діяльністю зовнішньої розвідки, або FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act).
Відповідний закон був у центрі уваги офісу, втім ледь не зазнав краху у 2024 році. Але врешті законодавці продовжили його дію до квітня 2026 року. Але на тлі закриття контролю дотримання правил спостереження у скептиків програми мають з'явитися нові аргументи: Логічно, що у зв'язку з новими змінами, Конгрес повинен певним чином обмежити дію закону. Якщо захисні механізми були відкинуті, то навіть ідеться про необхідність припинення його дії.
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Обставини закриття внутрішнього наглядового офісу
ФБР не прокоментувало ситуацію, пише NYT. Але за словами людей, знайомих із ситуацією, це закриття було частиною більш масштабної реорганізації.
Наразі функції офісу, поряд з іншим, Офісом сумлінності та відповідності, який допомагає гарантувати, що співробітники дотримуються законів, правил і політики загалом, були передані інспекційному відділу.
З посади керівника відділу внутрішнього аудиту раптово пішла Сінді Голл, яка до реорганізації визначала групу людей для розширення роботи аудиторського офісу.
Її змусили піти
Наразі залишається незрозумілим, якою мірою інспекційний відділ продовжує щоденні операції: навчання агентів того, як правильно шукати інформацію про американців у сховищі повідомлень, вилучених без ордера; або як здійснювати аудит минулих запитів, а також регулярних заяв на ордери FISA, щоб перевірити дотримання процедур.
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Ліквідація офісу всередині ФБР вражає, підсумовує New York Times.
Довідка
Закон про спостереження за іноземною розвідкою ухвалили в 1978 році, вимагаючи від ФБР отримувати ордери від спеціального суду під час прослуховування телефонних розмов на американській території для розслідування щодо людей, яких вважають шпигунами або іноземними терористами.
У 2008 році Конгрес додав виняток, розділ 702. Він дозволяє уряду збирати, без індивідуальних судових ухвал і від таких американських компаній, як Google і AT&T, повідомлення іноземців за кордоном.
Доповнення
Використання ФБР інформації за розділом 702 привертало все більш пильну увагу. Аудити засвідчили, що аналітики й агенти послідовно порушували обмеження на те, коли вони могли шукати в сховищі інформації інформацію про американців.
Ці дві проблеми об'єдналися на політичному рівні. У 2020 році Вільям П. Барр, генеральний прокурор, і Крістофер Рей, директор ФБР, створили Управління внутрішнього аудиту, щоб спробувати поліпшити комплаєнс ФБР, підкресливши, що це є головним пріоритетом. Було створено окремий підрозділ, його очолили високопоставлені чиновники бюро.
Цікаво, що аудит офісу допоміг пролити світло на подальші проблеми. Наприклад:
Посадовці ФБР неналежним чином шукали інформацію про членів Конгресу, учасників протестів Black Lives Matter і прихильників Трампа, які штурмували Капітолій 6 січня 2021 року.
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