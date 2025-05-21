ФБР ликвидировало Управление внутреннего аудита на фоне дебатов о прослушивании

Закрытие подразделения, которое следило за соблюдением правил наблюдения в США, очевидно является частью более масштабной реорганизации.

Передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Каш Патель, директор ФБР, поддержал решение о закрытии внутреннего надзорного офиса, созданного в 2020 году для выявления и уменьшения риска злоупотреблений в сфере надзора за национальной безопасностью, об этом утверждают должностные лица, знакомые с этим вопросом, пишет Times.

Ликвидация подразделения, Управления внутреннего аудита, происходит на фоне дебатов в Конгрессе относительно того, переутверждать ли нашумевший закон о прослушивании без ордеров, раздел 702 Закона о надзоре за деятельностью внешней разведки, или FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act). - пишет издание.

Соответствующий закон был в центре внимания офиса, впрочем чуть не потерпел крах в 2024 году. Но в конце концов законодатели продлили его действие до апреля 2026 года. Но на фоне закрытия контроля за соблюдением правил наблюдения у скептиков программы должны появиться новые аргументы: Логично, что в связи с новыми изменениями, Конгресс должен определенным образом ограничить действие закона. Если защитные механизмы были отброшены, то даже речь идет о необходимости прекращения его действия.

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Обстоятельства закрытия внутреннего надзорного офиса

ФБР не прокомментировало ситуацию, пишет NYT. Но по словам людей, знакомых с ситуацией, это закрытие было частью более масштабной реорганизации.

В настоящее время функции офиса, наряду с другим, Офисом добросовестности и соответствия, который помогает гарантировать, что сотрудники соблюдают законы, правила и политику в целом, были переданы инспекционному отделу.

С должности руководителя отдела внутреннего аудита внезапно ушла Синди Холл, которая до реорганизации определяла группу людей для расширения работы аудиторского офиса.

Ее заставили уйти - пояснил изданию бывший чиновник, который проинформирован об этом уходе.

В настоящее время остается неясным, в какой мере инспекционный отдел продолжает ежедневные операции: обучение агентов тому, как правильно искать информацию об американцах в хранилище сообщений, изъятых без ордера; или как осуществлять аудит прошлых запросов, а также регулярных заявлений на ордера FISA, чтобы проверить соблюдение процедур.

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Ликвидация офиса внутри ФБР поражает, подытоживает New York Times.

Справка

Закон о наблюдении за иностранной разведкой приняли в 1978 году, требуя от ФБР получать ордера от специального суда во время прослушивания телефонных разговоров на американской территории для расследования в отношении людей, которых считают шпионами или иностранными террористами.

В 2008 году Конгресс добавил исключение, раздел 702. Он позволяет правительству собирать, без индивидуальных судебных постановлений и от таких американских компаний, как Google и AT&T, сообщения иностранцев за рубежом.

Дополнение

Использование ФБР информации по разделу 702 привлекало все более пристальное внимание. Аудиты показали, что аналитики и агенты последовательно нарушали ограничения на то, когда они могли искать в хранилище информации информацию об американцах.

Эти две проблемы объединились на политическом уровне. В 2020 году Уильям П. Барр, генеральный прокурор, и Кристофер Рэй, директор ФБР, создали Управление внутреннего аудита, чтобы попытаться улучшить комплаенс ФБР, подчеркнув, что это является главным приоритетом. Было создано отдельное подразделение, его возглавили высокопоставленные чиновники бюро.

Интересно, что аудит офиса помог пролить свет на дальнейшие проблемы. Например:

Должностные лица ФБР ненадлежащим образом искали информацию о членах Конгресса, участниках протестов Black Lives Matter и сторонниках Трампа, которые штурмовали Капитолий 6 января 2021 года. - пишет издание.

Напомним

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Секретная служба и Министерство нацбезопасности США расследуют пост экс-директора ФБР Коми с числом "8647", намекающий на Трампа.