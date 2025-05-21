ФБР ликвидировало Управление внутреннего аудита на фоне дебатов о прослушивании

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать
Эксклюзив
06:00 • 4010 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

05:00 • 16818 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 34492 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 83006 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 154964 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 74807 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 141752 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Эксклюзив
20 мая, 07:47 • 64112 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

20 мая, 05:58 • 212460 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 98834 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
69%
747мм
Популярные новости

Трамп официально заявил о создании в США системы ПРО "Золотой купол" за 175 млрд долларов

20 мая, 21:16 • 8238 просмотра

В Сирии совершено нападение на российские блокпосты возле стратегической авиабазы Хмеймим: что известно

20 мая, 21:48 • 8438 просмотра

В рф новый кризис в энергетике и ЖКХ: модернизация отложена, тарифы взлетят - внешняя разведка Украины

20 мая, 22:17 • 9204 просмотра

"Можно химию попробовать": оккупанты продолжают применять в Украине химическое оружие – перехват ГУР

20 мая, 22:50 • 11184 просмотра

ISW: путин не планирует вести переговоры с Зеленским – несмотря на данное Трампу обещание

01:23 • 14811 просмотра
публикации

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

05:00 • 16893 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 90608 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 155027 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 141792 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 212489 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Кайя Каллас

Марко Рубио

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Вашингтон

Польша

Реклама
УНН Lite

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 125104 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 91005 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 86268 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 168537 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 170138 просмотра
Актуальное

Железный купол

Facebook

Северный поток

Фокс Ньюс

Хранитель

ФБР ликвидировало Управление внутреннего аудита на фоне дебатов о прослушивании

Киев • УНН

 • 260 просмотра

ФБР ликвидировало подразделение, следившее за соблюдением правил наблюдения, на фоне дебатов в Конгрессе по закону о прослушивании без ордеров. Решение поддержал директор ФБР Каш Патель.

ФБР ликвидировало Управление внутреннего аудита на фоне дебатов о прослушивании

Закрытие подразделения, которое следило за соблюдением правил наблюдения в США, очевидно является частью более масштабной реорганизации.

Передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Каш Патель, директор ФБР, поддержал решение о закрытии внутреннего надзорного офиса, созданного в 2020 году для выявления и уменьшения риска злоупотреблений в сфере надзора за национальной безопасностью, об этом утверждают должностные лица, знакомые с этим вопросом, пишет Times.

Ликвидация подразделения, Управления внутреннего аудита, происходит на фоне дебатов в Конгрессе относительно того, переутверждать ли нашумевший закон о прослушивании без ордеров, раздел 702 Закона о надзоре за деятельностью внешней разведки, или FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act). 

- пишет издание. 

Соответствующий закон был в центре внимания офиса, впрочем чуть не потерпел крах в 2024 году. Но в конце концов законодатели продлили его действие до апреля 2026 года. Но на фоне закрытия контроля за соблюдением правил наблюдения у скептиков программы должны появиться новые аргументы: Логично, что в связи с новыми изменениями, Конгресс должен определенным образом ограничить действие закона.  Если защитные механизмы были отброшены, то даже речь идет о необходимости прекращения его действия.

Секретная служба США заподозрила экс-директора ФБР Коми в призыве к убийству Трампа из-за поста в Instagram - СМИ 16.05.25, 11:22 • 2328 просмотров

Обстоятельства закрытия внутреннего надзорного офиса

ФБР не прокомментировало ситуацию, пишет NYT. Но по словам людей, знакомых с ситуацией, это закрытие было частью более масштабной реорганизации.

В настоящее время функции офиса, наряду с другим, Офисом добросовестности и соответствия, который помогает гарантировать, что сотрудники соблюдают законы, правила и политику в целом, были переданы инспекционному отделу.

С должности руководителя отдела внутреннего аудита внезапно ушла Синди Холл, которая до реорганизации определяла группу людей для расширения работы аудиторского офиса.

 Ее заставили уйти

- пояснил изданию бывший чиновник, который проинформирован об этом уходе.

В настоящее время остается неясным, в какой мере инспекционный отдел продолжает ежедневные операции: обучение агентов тому, как правильно искать информацию об американцах в хранилище сообщений, изъятых без ордера; или как осуществлять аудит прошлых запросов, а также регулярных заявлений на ордера FISA, чтобы проверить соблюдение процедур.

ЕС выделит €5,5 млн на поддержку "Радио Свобода" после сокращения финансирования со стороны США21.05.25, 09:22 • 764 просмотра

Ликвидация офиса внутри ФБР поражает, подытоживает New York Times.

Справка

Закон о наблюдении за иностранной разведкой приняли в 1978 году, требуя от ФБР получать ордера от специального суда во время прослушивания телефонных разговоров на американской территории для расследования в отношении людей, которых считают шпионами или иностранными террористами.

В 2008 году Конгресс добавил исключение, раздел 702. Он позволяет правительству собирать, без индивидуальных судебных постановлений и от таких американских компаний, как Google и AT&T, сообщения иностранцев за рубежом. 

Дополнение

Использование ФБР информации по разделу 702 привлекало все более пристальное внимание. Аудиты показали, что аналитики и агенты последовательно нарушали ограничения на то, когда они могли искать в хранилище информации информацию об американцах.

Эти две проблемы объединились на политическом уровне. В 2020 году Уильям П. Барр, генеральный прокурор, и Кристофер Рэй, директор ФБР, создали Управление внутреннего аудита, чтобы попытаться улучшить комплаенс ФБР, подчеркнув, что это является главным приоритетом. Было создано отдельное подразделение, его возглавили высокопоставленные чиновники бюро.

Интересно, что аудит офиса помог пролить свет на дальнейшие проблемы. Например:

Должностные лица ФБР ненадлежащим образом искали информацию о членах Конгресса, участниках протестов Black Lives Matter и сторонниках Трампа, которые штурмовали Капитолий 6 января 2021 года.

- пишет издание. 

Напомним

ФБР сократило штат в отделе борьбы с внутренним терроризмом и прекратило практику маркировки расследований

Секретная служба и Министерство нацбезопасности США расследуют пост экс-директора ФБР Коми с числом "8647", намекающий на Трампа.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Brent
$66.14
Bitcoin
$107,776.40
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$36.98
Золото
$3,317.95
Ethereum
$2,597.98