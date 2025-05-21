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ЕС выделит €5,5 млн на поддержку "Радио Свобода" после сокращения финансирования со стороны США

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Евросоюз выделит €5,5 млн на поддержку "Радио Свобода" после сокращения финансирования со стороны США. Это решение было принято после критики администрации Трампа в отношении работы медиа.

ЕС выделит €5,5 млн на поддержку "Радио Свобода" после сокращения финансирования со стороны США

ЕС выделит €5,5 млн на поддержку "Радио Свобода" после того, как администрация президента США Дональда Трампа прекратила выделение грантов на его работу.

Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали 

Как сообщается, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел блока согласовали контракт на сумму 5,5 млн евро (6,2 млн долларов США) для "поддержки жизненно важной работы Радио Свободная Европа".

По ее словам, "краткосрочное экстренное финансирование" является "страховочной сеткой" для независимой журналистики. Она также отметила, что ЕС не сможет восполнить дефицит финансирования организации во всем мире, но может помочь вещателю "работать и функционировать в тех странах, которые находятся по соседству с нами и которые очень сильно зависят от новостей, поступающих извне".

Она сказала, что надеется, что 27 стран-членов ЕС также предоставят больше средств для помощи Радио Свободная Европа в долгосрочной перспективе. Каллас сказала, что блок ищет "стратегические области", где он может помочь, на фоне того, что Соединенные Штаты сокращают иностранную помощь.

Напомним 

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий значительное сокращение федеральной бюрократии, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует такие международные медиа, как "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода".  

Администрация Трампа раскритиковала "Голос Америки" за нарушение стандартов, уклонение от ответственности и публикации критических комментариев репортеров о Трампе в соцсетях

Алина Волянская

Алина Волянская

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