Білий дім пояснив рішення Трампа припинити фінансування "Голосу Америки"
Київ • УНН
Адміністрація Трампа розкритикувала "Голос Америки" через порушення стандартів, ухилення від відповідальності та публікації критичних коментарів репортерів щодо Трампа в соцмережах.
Після припинення фінансування "Голосу Америки" Білий дім висунув низку зауважень до роботи видання. В адміністрації Дональда Трампа заявили, що платники податків більше не будуть "на гачку радикальної пропаганди". Про це йдеться на сайті Білого дому, пише УНН.
Деталі
У Трампа розкритикували "Голос Америки", посилаючись на матеріали різних медіа, які звинувачували мовник у порушенні журналістських стандартів та ухиленні від відповідальності. Також у Білому домі зазначили, що деякі репортери видання публікували у соцмережі Х критичні коментарі щодо Трампа, попри політику неупередженості.
Серед зауважень щодо мовника, які висунули у Трампа:
- у жовтні 2020 року "Голос Америки" написав про можливу
російську роль у скандалі з ноутбуком сина колишнього президента США Джо
Байдена, Гантера Байдена, що адміністрація Трампа сприйняла як спробу
"приховати правду";
- у вересні 2019 року видання Daily Caller повідомило, що "Голос
Америки" найняв російського антиамериканського пропагандиста;
- у травні 2019 року "Голос Америки" звільнив репортерів за їхню
роль у скасуванні трансляції посеред ефіру після тиску з боку китайського
уряду;
- у березні 2019 року "Голос Америки" випустив сюжет про
трансгендерних мігрантів, які шукають притулку в США;
- керівництво "Голосу Америки" попросило співробітників не
називати ХАМАС і його членів терористами, "за винятком випадків, коли
цитуються офіційні заяви".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підписав указ, що передбачає значне скорочення федеральної бюрократії, включаючи Агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке контролює такі міжнародні медіа, як "Голос Америки" та "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода".
Президент Радіо Свобода Стівен Капус заявив, що скорочення фінансування Радіо Свобода є подарунком для Ірану, Китаю та автократичних режимів, які тільки зміцніють свої позиції.