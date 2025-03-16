Білий дім пояснив рішення Трампа припинити фінансування "Голосу Америки"

Після припинення фінансування "Голосу Америки" Білий дім висунув низку зауважень до роботи видання. В адміністрації Дональда Трампа заявили, що платники податків більше не будуть "на гачку радикальної пропаганди". Про це йдеться на сайті Білого дому, пише УНН.

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У Трампа розкритикували "Голос Америки", посилаючись на матеріали різних медіа, які звинувачували мовник у порушенні журналістських стандартів та ухиленні від відповідальності. Також у Білому домі зазначили, що деякі репортери видання публікували у соцмережі Х критичні коментарі щодо Трампа, попри політику неупередженості.

Серед зауважень щодо мовника, які висунули у Трампа:

у жовтні 2020 року "Голос Америки" написав про можливу російську роль у скандалі з ноутбуком сина колишнього президента США Джо Байдена, Гантера Байдена, що адміністрація Трампа сприйняла як спробу "приховати правду";

у вересні 2019 року видання Daily Caller повідомило, що "Голос Америки" найняв російського антиамериканського пропагандиста;

у травні 2019 року "Голос Америки" звільнив репортерів за їхню роль у скасуванні трансляції посеред ефіру після тиску з боку китайського уряду;

у березні 2019 року "Голос Америки" випустив сюжет про трансгендерних мігрантів, які шукають притулку в США;

керівництво "Голосу Америки" попросило співробітників не називати ХАМАС і його членів терористами, "за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що передбачає значне скорочення федеральної бюрократії, включаючи Агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке контролює такі міжнародні медіа, як "Голос Америки" та "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода".

Президент Радіо Свобода Стівен Капус заявив, що скорочення фінансування Радіо Свобода є подарунком для Ірану, Китаю та автократичних режимів, які тільки зміцніють свої позиції.