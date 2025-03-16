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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Президент Радіо Свобода: скорочення фінансування Агентства США з глобальних медіа - подарунок ворогам Америки

Київ • УНН

 • 25172 перегляди

Президент Радіо Свобода Стівен Капус заявив, що скорочення фінансування Радіо Свобода є подарунком для Ірану, Китаю та автократичних режимів, які тільки зміцніють свої позиції.

Президент Радіо Свобода: скорочення фінансування Агентства США з глобальних медіа - подарунок ворогам Америки

Президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус відреагував на новини щодо скорочення фінансування медіакорпорації через зміни в діяльності Агентства США з глобальних медіа (USAGM). Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

У своєму коментарі Стівен Капус підкреслив, що скасування цього гранту є "величезним подарунком ворогам Америки", зазначивши, що країни, як Іран, Китай, а також автократичні режими в рф та білорусі, скоріш за все, святкуватимуть цей крок. Він попередив, що такий крок тільки зміцнить позиції ворогів Сполучених Штатів, водночас ослаблюючи саму Америку.

Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери та автократи в москві та мінську святкуватимуть падіння Радіо Свобода/Радіо Свобода через 75 років. Якщо віддати перемогу нашим супротивникам, це зробить їх сильнішими, а Америку слабшою

- сказав Капус.

Він також нагадав, що протягом десятиліть медіакорпорація стала надійним джерелом точних новин і інформації для мільйонів людей в країнах з обмеженим доступом до правдивої інформації, зокрема в закритих суспільствах. Капус акцентував, що без Радіо Свобода ці люди можуть залишитися без можливості дізнатися правду про події в США та світі.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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