Президент Радіо Свобода: скорочення фінансування Агентства США з глобальних медіа - подарунок ворогам Америки

Президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус відреагував на новини щодо скорочення фінансування медіакорпорації через зміни в діяльності Агентства США з глобальних медіа (USAGM). Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

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У своєму коментарі Стівен Капус підкреслив, що скасування цього гранту є "величезним подарунком ворогам Америки", зазначивши, що країни, як Іран, Китай, а також автократичні режими в рф та білорусі, скоріш за все, святкуватимуть цей крок. Він попередив, що такий крок тільки зміцнить позиції ворогів Сполучених Штатів, водночас ослаблюючи саму Америку.

Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери та автократи в москві та мінську святкуватимуть падіння Радіо Свобода/Радіо Свобода через 75 років. Якщо віддати перемогу нашим супротивникам, це зробить їх сильнішими, а Америку слабшою - сказав Капус.

Він також нагадав, що протягом десятиліть медіакорпорація стала надійним джерелом точних новин і інформації для мільйонів людей в країнах з обмеженим доступом до правдивої інформації, зокрема в закритих суспільствах. Капус акцентував, що без Радіо Свобода ці люди можуть залишитися без можливості дізнатися правду про події в США та світі.

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Президент США Дональд Трамп підписав указ, що передбачає значне скорочення федеральної бюрократії, включаючи Агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке контролює такі міжнародні медіа, як "Голос Америки" та "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода".

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